Les Predators obtiennent Brian Boyle et Cody McLeod

Les Predators de Nashville ont acquis le vétéran attaquant Brian Boyle des Devils du New Jersey en retour d'un choix de deuxième tour au repêchage de juin prochain.

Associated Press Nashville

La formation du Tennessee en a fait l'annonce mercredi.

Âgé de 34 ans, Boyle a inscrit 13 buts et ajouté six aides en 47 rencontres à sa 12e campagne dans la LNH. Boyle a été le lauréat du trophée Bill-Masterton en 2017 après avoir été tenu à l'écart en raison d'une leucémie.

La transaction apporte à la fois de l'expérience et un peu plus de poids aux Preds, qui ont perdu l'attaquant Austin Watson, suspendu en raison de ses problèmes de consommation.

Boyle, six pieds six, 245 livres, a été le 26e choix au total du repêchage de 2033 par les Kings de Los Angeles. Il a disputé 740 matchs dans le circuit Bettman, récoltant 211 points, en plus de distribuer 1498 mises en échec.

Il a participé à la finale de la Coupe Stanley en 2014, avec les Rangers de New York, et en 2015, avec le Lightning de Tampa Bay.

Le directeur général David Poile a également cédé un choix de septième tour aux Rangers pour ramener l'attaquant Cody McLeod à Nashville.

Aussi âgé de 34 ans, McLeaod a disputé 54 rencontres avec les Preds de 2016 à 2018. Il a marqué un but en 31 matchs avec les Rangers cette saison. Le patineur de six pieds deux, 204 livres en est à sa 12e saison dans la LNH.

Finalement, Poile a indiqué que la saison de Zac Rinaldo était terminée. L'attaquant subira une intervention chirurgicale à l'épaule.