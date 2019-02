Les Bruins rompent le sort face aux Capitals

David Krejci a touché la cible, Tuukka Rask a effectué 24 arrêts et les Bruins de Boston ont blanchi les Capitals de Washington 1-0, dimanche, mettant du même coup un terme à une série de 14 défaites contre les champions en titre de la Coupe Stanley.

Associated Press Washington

Les Bruins ont vaincu les Caps pour la première fois depuis le 29 mars 2014, et leur série de 14 victoires contre les Coyotes de l'Arizona est maintenant la plus longue séquence de succès active contre un club de la LNH. Les Bruins ont aussi freiné à trois leur série de revers, et ils ont infligé une huitième défaite en neuf rencontres aux Capitals.

Le gardien Braden Holtby a bien fait avec 37 arrêts devant le filet des Capitals. Holtby s'est révélé impuissant devant le tir sur réception de Krejci, à la suite d'un beau jeu de passes orchestré par le défenseur Torey Krug en milieu de deuxième période.

Rask a vaincu les Caps pour la deuxième fois seulement en 19 rencontres contre eux. Il a du même coup enregistré sa 253e victoire en carrière dans la LNH, le propulsant au premier rang de l'histoire des gardiens des Bruins à ce chapitre.

Alex Ovechkin était de retour au jeu après avoir raté la rencontre de vendredi contre les Flames de Calgary, en raison d'une suspension d'un match imposée par le circuit Bettman pour avoir raté le match des étoiles. Il devra encore patienter au moins un match avant de dépasser Sergei Fedorov pour le titre de meilleur marqueur russe de l'histoire de la LNH.