Jack Roslovic s'amuse dans une victoire des Jets

Jack Roslovic a réussi un tour du chapeau et les Jets de Winnipeg ont marqué six buts en première période pour rosser les Ducks d'Anaheim 9-3, samedi soir.

Roslovic, qui était un cas incertain pour la rencontre, a enregistré un premier tour du chapeau en carrière dans la LNH. Il a marqué ses trois buts en avantage numérique en plus d'ajouter une aide.

Bryan Little a obtenu deux buts et une mention d'assistance pour les Jets, qui ont établi un record d'équipe grâce à leur explosion offensive au premier vingt.

Andrew Copp, Blake Wheeler, Brendan Lemieux et Tyler Myers ont joint le festival offensif en marquant un but chacun pour la troupe de Winnipeg, qui a gagné ses trois dernières parties et ses sept dernières à domicile.

Il s'agissait du plus grand nombre de buts inscrits par les Jets à domicile et cette récolte égalait le plus haut total de leur histoire.

Nick Ritchie, Daniel Sprong et Devin Shore ont offert la timide réplique aux Ducks, qui ont perdu leurs trois derniers matchs.

Connor Hellebuyck a effectué 26 arrêts pour l'équipe locale et il s'est même permis d'obtenir une assistance.

Du côté des Ducks, John Gibson a stoppé huit des 14 tirs dirigés vers lui avant d'être chassé du match. Chad Johnson a réalisé 14 arrêts en relève.