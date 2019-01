Crosby, Pavelski et Dubnyk à l'honneur dans la LNH

La Presse Canadienne New York

Crosby a mérité le titre de joueur par excellence du match des étoiles, samedi, après avoir mené la section métropolitaine à la victoire dans un tournoi à trois contre trois. Il est devenu le sixième joueur de l'histoire de la LNH à avoir mérité cet honneur en plus des trophées Hart Memorial et Conn Smythe au cours de sa carrière, après Jean Béliveau, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Bobby Orr et Joe Sakic.

Le joueur de centre des Sharks de San Jose Joe Pavelski et le gardien du Wild du Minnesota Devan Dubnyk ont été les deux autres étoiles de la semaine dans le circuit Bettman.

Pavelski a marqué un but et amassé quatre mentions d'aide en deux rencontres avant de représenter les Sharks au match des étoiles.

Dubnyk, qui a aussi pris part à la classique annuelle de la LNH, a signé deux victoires pour le Wild, en plus d'avoir affiché une moyenne de buts alloués de 2,00 et un taux d'efficacité de 92,6 %.