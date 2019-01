 Concours d'habiletés de la LNH: McDavid est toujours le plus rapide 

Le capitaine des Oilers d'Edmonton Connor McDavid a remporté la compétition du patineur le plus rapide pour une troisième année de suite, battant la hockeyeuse américaine Kendall Coyne Schofield et six autres étoiles de la LNH.

Elle a terminé septième parmi les huit participants, devançant l'attaquant des Coyotes de l'Arizona Clayton Keller (14 526).

Âgée de 26 ans, Coyne Schofield évolue pour les Whitecaps du Minnesota dans la NWHL et a gagné l'or olympique avec la formation américaine en février dernier.

McDavid a été le dernier à prendre le départ et il a réussi un chrono de 13 378 secondes. Jack Eichel (13 582), des Sabres de Buffalo, et Mathew Barzal (13 780), des Islanders de New York, ont terminé respectivement aux deuxième et troisième rangs.

Johnny Gaudreau, des Flames de Calgary, a aussi défendu sa couronne lors du maniement de rondelle à relais, complétant le parcours en 27 045 secondes pour devancer Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, qui a fini la course en 28 611 secondes.

Le gardien Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, a été couronné dans l'épreuve de la séquence d'arrêts grâce à 12 arrêts consécutifs, quatre de plus qu'Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay.

Leon Draisaitl, des Oilers d'Edmonton, a été sacré champion de l'épreuve du meilleur passeur en atteignant toutes les cibles en 1 : 09 088. L'attaquant des Hurricanes de la Caroline Sebastian Aho a pris le deuxième rang avec un temps de 1 : 18 530.

Le défenseur des Capitals de Washington John Carlson a privé le favori local Brent Burns, des Sharks de San Jose, de la victoire dans le concours du tir le plus puissant. Carlson a réussi un lancer à 102,8 milles à l'heure, contre 100,6 pour Burns.

La dernière épreuve à l'horaire était celle des tirs de précision. David Pastrnak, des Bruins de Boston, a été le premier à tenter sa chance et il a atteint les cinq cibles en 11 309 secondes. Personne n'a été en mesure de faire mieux. Kristopher Letang a pris le deuxième rang avec un chrono de 12 683.