Peter Chiarelli est désormais hors d'état de nuire à Edmonton

Malgré ses 32 matchs d'expérience dans la LNH, à 30 ans, bientôt 31, même si, après un départ prometteur, sa moyenne de buts alloués s'établissait à 4,01 à ses dix derniers départs à Edmonton, Peter Chiarelli lui a offert lundi un contrat garanti de 13,5 millions pour trois ans.

Koskinen a reçu cette généreuse récompense au moment opportun. Chiarelli a été congédié hier soir, deux jours après la signature du contrat. On imagine mal un autre directeur général octroyer un tel contrat à un gardien avec si peu d'expérience et de succès.

Cette mise sous contrat de Koskinen, décriée aux quatre coins de l'Amérique sportive, du moins dans les cercles du hockey, a sans doute précipité le départ de Chiarelli.

Koskinen n'a rien fait pour rassurer les Oilers hier soir. Il a accordé trois affreux buts et les Oilers ont perdu 3-2 contre Detroit, une 12e défaite à leurs 17 derniers matchs.

C'en était trop pour le président de l'équipe, Bob Nicholson, et le propriétaire Daryl Katz, qui pourtant avaient permis à Chiarelli de donner un tel contrat à Koskinen.

L'adjoint de Chiarelli, Keith Gretzky, le frère du célèbre Wayne, agira comme DG intérimaire. Gretzky est un complice de longue date du directeur général déchu. Il était le directeur du recrutement amateur sous Chiarelli à Boston et a suivi celui-ci quelques années plus tard à Edmonton en étant promu adjoint au directeur général. Voyons si la direction de l'équipe saura amener du sang neuf.

Chiarelli a été embauché par les Oilers en avril 2015 après avoir remporté la Coupe Stanley à Boston en 2011. Patrice Bergeron, David Krejci, Brad Marchand, Milan Lucic et Tim Thomas appartenaient déjà à l'organisation à son arrivée en 2006, mais il a eu le mérite d'ajouter des pièces essentielles, entre autres le joueur autonome Zdeno Chara et Johnny Boychuk. Obtenir Tuukka Rask pour Andrew Raycroft constituait un autre de ses hauts faits d'armes.

Mais il y avait aussi des signes avant-coureurs inquiétants. L'échange de Tyler Seguin à Dallas a constitué un fiasco. Chiarelli aurait dû obtenir beaucoup plus pour ce jeune joueur. Seguin n'a jamais obtenu moins de 70 points en cinq saisons à Dallas depuis son arrivée. Reilly Smith, Loui Eriksson et Joe Morrow ne sont plus avec l'équipe depuis un bon moment.

L'acquisition de Tomas Kaberle en février 2011 a couté des choix de première et deuxième rondes. Kaberle a été inefficace lors de son court passage à Boston.

Rien cependant ne prédisait un tel fiasco à Edmonton. Chiarelli a pourtant hérité du meilleur jeune joueur de sa génération quelques semaines après son embauche lorsque les Oilers ont remporté la loterie et le privilège de repêcher Connor McDavid.

Mais les Oilers risquent de rater les séries pour une troisième fois en quatre ans depuis 2015. Voyons dix décisions qui ont mené à sa perte:

1- Quelques semaines après son entrée en poste en avril 2015, Peter Chiarelli choisit de ne pas soumettre d'offre qualificative au défenseur Erik Gustafsson, 23 ans, même si ce choix de quatrième ronde vient de connaître sa meilleure saison en Suède. Gustafsson devient joueur autonome et signe un contrat avec les Blackhawks de Chicago. Gustafsson a 30 points cette saison et vient au deuxième rang en terme d'utilisation chez les défenseurs des Hawks derrière Duncan Keith.

2- Chiarelli croit pouvoir régler son problème en défense en cédant des choix de première et deuxième rondes aux Islanders de New York pour obtenir le robuste Griffin Reinhart, quatrième choix au total en 2012, le 26 juin 2015. Chiarelli effectue cette transaction à la table du repêchage alors qu'il s'apprêtait à utiliser son choix au 16e rang. Les Islanders ont profité de la transaction pour s'amener sur le podium à la place des Oilers et repêcher Mathew Barzal, encore disponible même si plusieurs observateurs le voyaient parmi les dix meilleurs espoirs. Barzal, 21 ans, est le premier centre des Islanders aujourd'hui. Reinhart a joué 29 matchs à Edmonton cette année-là, et 30 dans la Ligue américaine. Il a passé l'hiver suivant dans la Ligue américaine, avant d'être recueilli par Vegas au repêchage de l'élargissement des cadres. Il est toujours dans les mineures à bientôt 25 ans.

3- Pour fortifier encore davantage sa défense, Chiarelli offre un contrat de 33 millions pour six ans à Andrej Sekera, 29 ans. Sekera, un défenseur offensif, a une seule saison de 30 points ou plus en huit ans de carrière dans la LNH. Il a amassé seulement 23 points la saison précédente en Caroline et Los Angeles. Sekera n'a rien résolu. Blessé à répétition depuis deux ans, il a disputé 36 matchs l'an dernier et aucun cette année.

4- Le défenseur droitier Justin Schultz ne produit pas à la hauteur des attentes chez les Oilers. À 25 ans, on le cède aux Penguins de Pittsburgh à la date limite des échanges en 2016 pour un choix de... troisième ronde. Avant de se blesser cet automne, Schultz était un pilier à Pittsburgh. Il a obtenu 51 points il y a deux ans et contribué largement aux deux conquêtes de la Coupe à Pittsburgh. Aux dernières nouvelles, les Oilers se cherchaient toujours un défenseur offensif droitier...

5- Le départ de Justin Schultz quelques mois plus tôt laisse un vide du côté droit de la défense. Chiarelli décide de sacrifier l'un de ses nombreux attaquants offensifs, Taylor Hall, pour obtenir Adam Larsson, des Devils du New Jersey, quatrième choix au total en 2011. Larsson est encore jeune, à 24 ans, et on espère encore voir son potentiel offensif éclore malgré une saison de 18 points l'année précédente. Larsson a solidifié la défense des Oilers et il est parmi les trois défenseurs les plus utilisés de l'équipe depuis son arrivée. Le hic? Hall a explosé avec 93 points l'an dernier au New Jersey et remporté le trophée Hart. Aux dernières nouvelles, les Oilers se cherchaient un ailier capable de marquer des buts...

6- Pour remplacer la production de Hall, Chiarelli a embauché Milan Lucic sur le marché des joueurs autonomes deux jours après l'échange de Hall. La production de Lucic était en baisse depuis deux ans, seulement 18 et 20 buts, mais avec McDavid, peut-être serait-il capable de marquer 30 buts à nouveau tout en «protégeant» la sensation des Oilers des mauvais coups. Lucic a reçu 42 millions pour sept ans, assorti de bonis garantis de 23 millions. On a vite réalisé que Lucic n'avait pas la vitesse pour jouer au sein du trio de McDavid. Lucic a marqué dix buts l'an dernier et il en a cinq cette saison. Le successeur de Chiarelli pourrait toujours racheter son contrat, mais on économiserait seulement 2,5 millions sur les quatre année restantes puisqu'on lui aura déjà versé 23 millions à la fin de la saison et qu'il a encore 11 millions en bonis intouchables. Marc Bergevin a été très chanceux puisque Lucic hésitait entre les Oilers et le Canadien à la fin de son processus de réflexion.

7- Dans une autre tentative de solidification de la défense, Chiarelli offre une prolongation de contrat de 16 millions pour quatre ans au défenseur Kris Russell. Il demeure un défenseur de soutien davantage reconnu pour bloquer des tirs que relancer l'attaque. Il touche 100 000 $ de moins que les deux premiers défenseurs du club, Oscar Klefbom et Adam Larsson.

8- En juin 2017, Chiarelli échange un autre de ses ailiers offensifs, Jordan Eberle, pour Ryan Strome, afin d'obtenir un peu plus de flexibilité salariale, rajeunir l'équipe et acquérir un centre pour solidifier son troisième trio. Eberle est associé à la culture perdante des Oilers, mais il a marqué en moyenne 26 buts par année au cours des six saisons précédentes. Après seulement un an et demi, Chiarelli perd patience envers sa nouvelle acquisition de 24 ans. Strome est échangé aux Rangers en novembre dernier pour Ryan Spooner. Celui-ci a obtenu trois points en 25 matchs depuis son arrivée et il a été soumis au ballottage, sans être réclamé, en début de semaine. Il touchera en moyenne 3,1 millions la saison prochaine aussi.

9- Peter Chiarelli ne semble pas voir compris la nouvelle philosophie de la LNH. Même si la Ligue est de plus en plus rapide, il embauche en juillet 2018 deux joueurs trop lents pour suivre, Kyle Brodziak, 2,2 millions pour deux ans, et le défenseur Jason Garrison, 650 000 $ par année. Garrisson a duré 17 matchs à Edmonton. Il joue en Suède actuellement. Ces décisions n'ont pas eu un impact majeur sur l'équipe, mais elles ont néanmoins démontré aux supérieurs de Chiarelli qu'il était déconnecté de la nouvelle réalité de la LNH.

10- La haute direction a sûrement tiqué quand des rumeurs ont laissé entendre récemment que Chiarelli était prêt à céder son choix de première ronde en 2019 et Puljujarvi pour du renfort à court terme. Chiarelli n'a jamais pu mettre en place un système efficace de développement des jeunes. Nail Yakupov a tout de même connu une première saison de 31 points, dont 17 buts, en 48 matchs en 2012-2013. Son rendement a périclité par la suite. Deux autres choix de première ronde, Jesse Puljujarvi et Kailer Yamamoto, connaissent un début de carrière inquiétant. L'un des rares jeunes éléments positifs en défense, Darnell Nurse, a vécu d'âpres négociations de contrat l'été dernier. On lui a finalement consenti 3,2 millions par année pour deux saisons, alors que Chiarelli distribuait à d'autres des millions comme des bonbons à Noël.

N'en jetez plus, la cour est pleine. Bonne chance à son successeur.

