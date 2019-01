Claude Julien sépare Domi et Drouin

On avait eu un avant-goût jeudi en fin de match, mais Claude Julien ira de l'avant avec l'idée contre l'Avalanche du Colorado ce soir : Jonathan Drouin et Max Domi seront séparés.

À l'entraînement samedi matin, Drouin patinait à la gauche de Phillip Danault et Brendan Gallagher, tandis que Max Domi était au centre des Finlandais Artturi Lehkonen et Joel Armia.

Claude Julien avait laissé entendre que des changements allaient venir, après la défaite de 4-1 jeudi à St. Louis.

« Pendant une saison, tu fais des changements comme ça. Les choses deviennent stale [stagnantes, NDLR] un peu, a indiqué Julien. On cherchait à garder un équilibre entre nos trios. Nos chances de marquer diminuaient. On va faire un petit changement pour que des joueurs reprennent leurs bonnes habitudes. »

Domi et Drouin évoluent au sein du même trio depuis le quatrième match de la saison. Les deux ont vite montré une belle complicité, mais voilà que Domi n'a pas marqué à ses 15 derniers matchs, tandis que Drouin n'a que cinq points à ses 12 derniers matchs.

Leur panne coïncide avec un ralentissement généralisé de l'attaque montréalaise. Depuis qu'ils ont enfilé cinq buts à Tampa le 29 décembre dernier, les Montréalais n'ont inscrit que 10 buts à leurs six derniers matchs.

Ces changements permettront en outre à Julien de tester une combinaison relativement inédite, celle de Drouin et Danault. Drouin a eu Domi et Kotknamiemi comme centres cette saison, tandis qu'il jouait au centre l'an dernier.

Le changement signifie toutefois que l'on pourrait voir Drouin contre le puissant premier trio de l'Avalanche, puisque Danault est généralement responsable de contrer les meilleures unités adverses.

« J'ai toujours aimé jouer contre Nathan [MacKinnon]. Tu veux t'assurer qu'il ne marque pas et ce sera la même chose de son côté », a indiqué Drouin, au sujet de son ancien coéquipier des Mooseheads d'Halifax.

L'exemple de Ryan Reaves

Par ailleurs, l'attaquant Kenny Agostino était de retour au sein d'une des deux unités de l'avantage numérique. Rappelons que le CH a inscrit un seul but à ses 17 dernières tentatives en avantage numérique, et c'était le but chanceux de Gallagher. Le Tricolore pointe au 31e rang de la LNH avec une efficacité de 12,8 % cette saison.

Agostino faisait partie d'une unité plutôt étrange avec Armia et Paul Byron en bas de territoire, tandis que Drouin et Shea Weber patinaient dans le haut de la zone offensive.

Julien a vanté les qualités d'Agostino pour justifier sa présence en attaque à cinq.

« On voit un joueur intelligent qui fait de bons jeux. Il crée des choses avec son intelligence, a rappelé l'entraîneur-chef. On cherche des solutions. Regardez Ryan Reaves en avantage numérique avec Vegas. Les gens se demandent ce qu'il fait là, parce que ce n'est pas le joueur le plus talentueux. Mais il fait de bons jeux devant le filet. Tu as besoin de joueurs qui jouent différents rôles. On n'a pas trouvé personne qui est extraordinaire en espace restreint, donc on espère qu'il le sera. Avec son bon gabarit, il peut aussi cacher le gardien devant le filet. On ne perd rien à essayer des choses quand notre avantage numérique est 31e dans la ligue. »

Visiblement, la récupération de rondelles est au centre des préoccupations de l'équipe.

« On en a parlé, on doit être meilleurs pour récupérer les rondelles libres, a rappelé Weber. Trop souvent, c'est un tir et c'est terminé. Si on peut en récupérer plus, on aura plus de chances. »

Les attaquants Charles Hudon et Matthew Peca, de même que le défenseur Karl Alzner étaient en trop lors des exercices et pourraient être laissés de côté.

Carey Price devrait défendre le filet des Montréalais.

Alignement samedi matin

Drouin-Danault-Gallagher

Lehkonen-Domi-Armia

Tatar-Kotkaniemi-Byron

Agostino-Chaput-Deslauriers

Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

Price