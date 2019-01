Le Canadien blanchit les Canucks 2-0

Un jour après avoir reçu une invitation au match des étoiles, Carey Price a été digne de cet honneur, repoussant 33 lancers et aidant le Canadien à commencer l'année 2019 avec une victoire de 2-0 contre les Canucks de Vancouver.

> Le sommaire du match

Plusieurs avaient été surpris de voir Price être sélectionné pour le match des étoiles en vertu de ses statistiques plutôt ordinaires, mais le gardien âgé de 31 ans a présenté son plus beau visage jeudi. Il a été particulièrement brillant en deuxième période, multipliant les arrêts avec la mitaine.

Il s'est notamment payé deux fois la tête de Bo Horvat lors du deuxième vingt, d'abord lors d'une descente à deux contre un, puis à la suite d'un revirement de Joel Armia. Price a aussi joué de chance quand Brock Boeser a atteint le poteau avec un peu plus de six minutes à faire à la rencontre, mais il a finalement été en mesure de réussir un deuxième blanchissage cette saison et un 42e en carrière.

Ainsi, Price a également tourné la page sur «l'irritation» au bas du corps qui l'a forcé à rater le voyage de trois matchs du Canadien entre Noël et le jour de l'An. Ce congé lui a aussi permis d'assister à la naissance de son deuxième enfant.

Jordie Benn, avec son troisième de la saison, et Jonathan Drouin, avec son 13e, ont touché la cible pour le Canadien (22-14-5).

Drouin a ainsi égalé son total de buts de la dernière campagne. Il avait alors marqué 13 buts en 77 parties. Cette fois, il a atteint ce chiffre en seulement 41 rencontres.

Cette victoire a aussi assuré le Canadien d'atteindre la mi-saison en occupant une position qui lui permettrait de participer aux séries éliminatoires - si elles commençaient maintenant.

Pour leur part, les Canucks (20-20-4) ont encaissé un deuxième revers depuis le début d'un voyage de six parties (3-2-0). Jacob Markstrom a effectué 25 arrêts.

Markstrom, qui avait compilé un dossier de 8-1-0 en décembre, a d'abord été battu par Benn après 11:20 de jeu en première période, alors qu'il avait la vue voilée. Il a ensuite cédé devant Drouin à 8:24 du deuxième vingt, quand l'attaquant du Tricolore a opté pour un tir bas du côté du bouclier alors qu'il était en échappée partielle.

Les Canucks ont perdu les services de la recrue Elias Pettersson en deuxième période. Pettersson, qui domine les recrues du circuit avec 42 points cette saison, s'est visiblement blessé à la jambe droite lors d'une chute alors qu'il était aux prises avec Jesperi Kotkaniemi.

Outre Price, Armia effectuait aussi un retour au jeu pour le Canadien. L'ailier finlandais s'était blessé à un genou le 6 novembre face aux Rangers de New York. Il a donc raté 25 matchs.

Pour faire une place à Armia dans sa formation, le Canadien a inscrit le nom d'Andrew Shaw sur la liste des blessés. L'entraîneur-chef Claude Julien avait indiqué plus tôt dans la journée que Shaw avait subi une blessure au cou le 31 décembre face aux Stars de Dallas.

Shaw, qui a été embêté par des symptômes de commotion cérébrale par le passé, aurait des maux de tête, mais les médecins n'auraient pas confirmé qu'il a subi une autre commotion cérébrale. Par mesure préventive, ils ont néanmoins décidé de suivre le protocole en cas de commotion cérébrale.

Le Canadien sera de retour en action samedi, quand il accueillera les Predators de Nashville.