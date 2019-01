Les Penguins bousculent les Rangers 7-2

Matt Murray a poursuivi sa lancée depuis son retour au jeu et repoussé 28 tirs, et les Penguins de Pittsburgh ont tabassé les Rangers de New York 7-2, mercredi soir, pour porter à sept leur série de victoires.

Associated Press New York

Sidney Crosby, Evgeni Malkin, Jake Guentzel, Kristopher Letang et Dominik Simon ont tous récolté un but et une mention d'aide. Zach Aston-Reese et Tanner Pearson ont aussi trouvé le fond du filet pour les Penguins, qui ont gagné neuf de leurs 10 derniers matchs. Patric Hornqvist a conclu la soirée avec deux passes.

Murray a porté sa fiche à 6-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,49 en six rencontres depuis son retour au jeu le 15 décembre, à la suite d'une blessure au bas du corps. Il présente aussi un dossier de 8-0 en carrière contre les Rangers, incluant les séries éliminatoires.

Ryan Strome et Pavel Buchnevich ont répliqué pour les locaux, qui avaient une fiche de 2-0-2 à leurs quatre matchs précédents et de 2-0-5 à leurs sept précédents à domicile.

Henrik Lundqvist, qui a été sélectionné pour représenter les Rangers au match des étoiles plus tôt mercredi, a concédé six buts sur 18 lancers avant d'être chassé de la partie alors qu'il restait moins de cinq minutes à écouler au match. Alexandar Georgiev l'a remplacé et terminé la rencontre avec six arrêts.