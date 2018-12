Canadien-Lightning: pas de quoi rougir

« On ne veut rien savoir des victoires morales à ce moment-ci de la saison, a calmement expliqué l'attaquant du Canadien. On pense qu'on est capables de rivaliser avec n'importe qui quand on joue à notre façon. »

Ça, c'est probablement une bonne nouvelle pour les partisans du Canadien : cette équipe ne veut pas se contenter de peu. Bien sûr, ce vestiaire-là aurait pu être un peu plus festif au terme de cette défaite fort honorable, par la marque de 6-5 et aussi contre la meilleure équipe de la Ligue nationale.

Mais non.

« On s'est endormis lors des 10 dernières minutes de jeu et ils en ont profité. Quelque chose comme ça, ça ne peut pas arriver. » - Brendan Gallagher

Même refrain du côté de l'entraîneur Claude Julien, qui affichait lui aussi une mine de salon funéraire. Le coach avait bien vu ce que l'on avait tous vu, mais il n'avait pas le goût lui non plus d'y voir une victoire morale.

Tout ça est très bon, et tout ça offre un autre gros contraste avec la saison dernière, quand trop de joueurs dans cette équipe se contentaient de peu. Nous admettrons tout de même que pousser ainsi le Lightning dans ses derniers retranchements, batailler comme ça avec les joueurs à l'éclair centimètre par centimètre pendant près de 60 minutes, c'est tout de même encourageant pour la suite des choses.

Surtout, ce que cette défaite par un seul but contre la crème de la crème de la LNH vient nous montrer, c'est que le Canadien peut rivaliser avec n'importe qui dans cette ligue. Ça fait longtemps, vous l'avouerez, qu'on n'a pas été en mesure de faire un constat aussi optimiste sur cette équipe.

Sans Carey Price

Et puis tout ça, mesdames et messieurs, sans Carey Price, qui connaissait ses meilleurs moments depuis très longtemps au mois de décembre. Il faut d'ailleurs se demander si la direction de l'équipe a vraiment confiance en Antti Niemi après la performance, disons, hasardeuse d'hier soir, où le moindre tir semblait se transformer en occasion de marquer. Le gardien finlandais ne devait sans doute pas être super satisfait de sa propre performance, puisqu'il a refusé de répondre aux questions après le match.

Pour le Canadien et ses fidèles, cela est pour le moins inquiétant (les buts, pas le refus de parler). Imaginez un peu s'il fallait que ce soit grave dans le cas de Carey Price... Depuis le début de la saison, Niemi ressemble plus au gardien incapable de se trouver un poste dans cette ligue qu'au gardien qui semblait en voie de retrouver sa forme des beaux jours, la saison dernière.

On insiste : inquiétant.

Mais peu importe. Avec trois victoires déjà au compteur depuis le début de ce voyage de six matchs sur les patinoires ennemies, le Canadien, peu importe le résultat du match de demain soir à Dallas, est assuré de conclure cette virée avec une moyenne d'au moins ,500. L'équipe aura donc survécu à ce périple casse-gueule qui aurait pu faire basculer la saison du mauvais côté.

Bien sûr que cette saison est loin d'être terminée, mais au moins, le Canadien se maintient dans le groupe de tête. Et puis après hier soir, ces joueurs-là savent aussi qu'ils peuvent tenir tête aux équipes de tête.