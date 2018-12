 Mondial junior: victoires pour les Tchèques et les Américains 

David Kvasniscka a touché la cible après 52 secondes de jeu en prolongation et la République tchèque a vaincu la Suisse 2-1 en lever du rideau du Championnat du monde de hockey junior 2019 mercredi à Vancouver

Martin Kaut avait marqué à 9:02 de la deuxième période pour la République tchèque (1-0-0) pour porter le score 1-1 après 40 minutes de jeu à l'Aréna Rogers.

Nando Eggenberger avait donné à la Suisse (0-0-1) une brève avance de 1-0 lors d'une supériorité numérique, seulement 67 secondes avant la réplique de Kaut.

Dans la victoire, Lukas Dostal a stoppé 26 tirs. Son rival Luca Hollenstein en a bloqué 25.

Plus tard mercredi, dans un duel du groupe B présenté à Victoria, les États-Unis ont marqué deux buts en troisième période et ils ont défait la Slovaquie 2-1.

Mikey Anderson, aidé de Jack Hughes, a d'abord créé l'égalité à 1:10, lors d'une supériorité numérique.

Un peu plus de quatre minutes plus tard, Evan Barratt a rompu cette impasse. Barratt a terminé le match avec sept tirs au but,

Marek Korencik avait permis aux Slovaques de prendre une avance de 1-0, à 17:17 de la deuxième période.

Après une première période bien partagée, avec sept tirs de chaque côté, les Américains ont largement dominé le reste de la rencontre.

Durant les deux dernières périodes, ils ont obtenu 27 tirs au but et n'en ont donné que sept.

Finalement, dans un dernier affrontement opposant la Suède à la Finlande, le défenseur Erik Brannstrom a fait bouger les cordages en avantage numérique à deux reprises, guidant la Suède vers une victoire de 2-1.

Brannstrom, un choix de première ronde des Golden Knights de Vegas en 2017, a permis à la Suède d'ouvrir le pointage au premier engagement, lorsque son tir de la pointe s'est faufilé à travers la circulation devant le gardien finlandais Ukko-Pekka Luukkonen.

L'indiscipline de la Finlande a une fois de plus coûté cher, en deuxième période. Emil Bemstrom a servi une belle passe à Brannstrom, qui a décoché un puissant lancer sur réception.

La défensive suédoise a fermé la porte à ses rivaux jusqu'à ce que l'attaquant Aarne Talvitie touche la cible en supériorité numérique, dans les dernières minutes du troisième vingt. Le jeune espoir de 17 ans Kaapo Kakko et l'espoir du Canadien de Montréal Jesse Ylonen ont obtenu une aide sur la séquence.

Adam Ahman a tenu le coup devant la cage de la Suède et il a conclu le match avec 27 arrêts. Luukkonen a réalisé 32 arrêts dans la défaite.