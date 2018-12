LNH: Bobrovsky, Rielly et Kucherov à l'honneur

La Presse Canadienne New York

Les deuxième et troisième étoiles vont à Morgan Rielly et Nikita Kucherov, des Leafs et du Lightning.

Bobrovsky a bloqué 130 tirs sur 134, montrant une fiche de 4-0-0, une moyenne de 1,00 et deux jeux blancs.

Le défenseur Rielly a inscrit trois buts et neuf points, affichant un différentiel de plus 10, en quatre matchs.

L'ailier droit Kucherov a récolté sept passes en trois matchs, sans oublier deux filets. Tampa Bay a un rendement de 11-0-1 depuis 12 rencontres.