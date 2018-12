Kovalchuk effectue un retour en grand face aux Sharks

Ilya Kovalchuk a effectué un retour au jeu en grand en marquant le but gagnant en prolongation, permettant aux Kings de Los Angeles de battre les Sharks de San Jose 3-2, samedi soir.

Associated Press San Jose

Kovalchuk, qui a réintégré la formation des Kings après avoir raté les 10 derniers matchs de l'équipe en raison d'une blessure à la cheville, a également fait mouche en première période et Alex Iafallo a inscrit un but et une mention d'aide. Jonathant Quick a pour sa part repoussé 29 rondelles.

Joe Pavelski a nivelé la marque alors qu'il restait 30 secondes à écouler en troisième période. Lukas Radil a lui aussi touché la cible, alors que Martin Jones a stoppé 28 lancers pour les Sharks, qui ont encaissé un second revers d'affilée après avoir enchaîné cinq victoires.

Kovalchuk a profité d'un avantage numérique pour ouvrir la marque, à 4 : 28 du premier engagement et Iafallo a doublé l'avance des Kings en enfilant l'aiguille à 5 : 15 du troisième tiers.

Kovalchuk n'avait pas obtenu de points lors des 11 derniers matchs qu'il avait disputés avant de se blesser.