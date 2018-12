Kulak et Deslauriers de retour dans la formation

D'abord, Brett Kulak fera son retour à la ligne bleue à la place de David Schlemko, « qui n'est pas à 100 % » a précisé l'entraîneur.

Nicolas Deslauriers sera aussi intégré à la formation à la place de Charles Hudon pour ajouter un peu de robustesse au quatrième trio.

« On a parlé de notre 4e trio à qui, selon les matchs, on demande différentes choses. Aujourd'hui, on ajoute un joueur qui donne un côté plus physique à ce trio. »

Pour les trios d'attaquants et les duos de défenseurs, Claude Julien a précisé qu'il y aura encore des changements. Il a recommandé de garder un oeil attentif à la période d'échauffement.

Le défi contre les Golden Knights sera aussi de vaincre une équipe dont la fiche à domicile est de 11-3-1.

« On doit connaître un match comme on n'en a pas connu depuis un moment. Ils ont de la bonne profondeur, c'est une équipe de vétérans, le gardien joue du bon hockey. C'est un match sur la route, on doit essayer de ne pas trop en faire et de risquer d'être nonchalant pas moments. »