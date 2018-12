Max Domi revient en Arizona

(Glendale, Arizona) Max Domi a-t-il mis de l'argent sur la table pour le match de ce soir? Cette tradition qui veut que les joueurs qui vivent un moment particulier offrent un «cadeau» à leurs coéquipiers pour les motiver encore plus?

«Je ne sais pas. Je vais t'en reparler.»

C'était dit avec un grand sourire. Évidemment, ce retour en Arizona n'est pas banal pour Max Domi. Après tout, ce sont les Coyotes qui l'ont repêché. C'est en Arizona qu'il a vécu son baptême de la LNH, ses premiers pas comme joueur professionnel, au cours d'une excellente année recrue de 18 buts et 52 points. C'est là qu'il s'est bâti un cercle d'amis durant ses trois saisons. Pour toutes ces raisons, Domi reconnaît que ce retour est émotif.

«C'est bizarre. Ce matin, j'ai dû m'arrêter quelques fois pour m'assurer d'entrer dans le bon vestiaire. Ce sera agréable, j'ai hâte. Je me suis ennuyé de cet endroit, même si je suis très heureux de la tournure des événements. J'ai plusieurs bons souvenirs ici. Après quelques minutes, ce sera comme tous les autres matchs et on devra aller chercher les deux points.»

Plus tôt cette saison, Tie Domi, père de Max, avait fait jaser en partageant son enthousiasme de voir son fils finalement jouer dans un vrai marché de hockey. C'est évident que la vie est différente en Arizona, dans tous les sens du terme. Tout le monde se promène encore en shorts en pleine saison de hockey. Évidemment aussi, l'engouement pour le hockey n'a rien à voir avec celui de Montréal. Avec la conséquence que les Coyotes sont une équipe à budget modeste dont la réalité quotidienne est forte différente de celle du Canadien.

«J'ai eu la chance de connaître du succès dès le début avec le Canadien avec de bons coéquipiers. Ça a aidé à mon ajustement. Je suis plus qu'heureux de faire partie du Canadien, de représenter ce logo. Ceci dit, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé en Arizona. Scottsdale (ville près de Glendale) est une des plus belles places pour vivre au monde. En plus, je pouvais jouer au hockey! Mais de l'autre côté, il y a Montréal, le berceau de ce sport. Comme enfant qui a grandi à Toronto, c'est un rêve pour moi d'avoir pu vivre les deux côtés du spectre.»

Parmi ces gens qui ont aidé Max Domi lors de son passage chez les Coyotes, il y a bien sûr Rick Tocchet, actuel entraîneur de l'équipe. Tocchet a pris une grande partie du blâme pour le pénible début de saison de Domi l'an passé. Très humble, l'entraîneur a admis l'avoir négligé dans ses communications, d'avoir tenu trop de choses pour acquis.

Il a corrigé le tir pour la deuxième moitié de saison et Domi a considérablement augmenté sa cadence. De tous les aspects du joueur, un en particulier l'irritait particulièrement.

«Ça me rendait fou qu'il ne tire pas au but. Il peut tirer des boulets.» Tocchet avait vu juste, Domi a 14 buts au compteur cette saison pour lui donner raison.

«J'ai été très chanceux d'avoir de très bons entraîneurs, a dit Domi. Tocchet, c'est comme avoir un coéquipier comme entraîneur. Il veut gagner encore plus que tout le monde dans le vestiaire. Il est le premier sur la glace, le dernier qui sort. Ça veut en dire beaucoup.»

Par ailleurs, Claude Julien n'a annoncé aucun changement pour le match de ce soir. Brett Kulak, Matthew Peca et Nicolas Deslauriers seront laissés de côté. Carey Price sera devant le filet pour un deuxième match en autant de jours.

- - -

La formation attendue des Coyotes

Galchenyuk - Schmaltz - Fischer

Panik - Stepan - Keller

Cousins - Richardson - Archibald

Garland - Kempe - Crouse

Ekman-Larsson - Goligoski

Chychrun - Hjalmarsson

Connauton - Lyubushkin

Kuemper

Hill

- - -

La formation attendue du Canadien

Tatar - Danault - Gallagher

Drouin - Domi - Shaw

Lehkonen - Kotkaniemi - Byron

Agostino - Chaput - Hudon

Benn - Weber

Reilly - Petry

Schlemko - Mete