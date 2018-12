 Canadien-Avalanche: le fameux côté gauche de la défense 

(Denver) Obtenir de l'aide immédiate pour rester dans la course aux séries, ou laisser les choses aller en se consolant avec un bon choix au repêchage en cas d'exclusion des séries?

Aux yeux de beaucoup, c'est le dilemme auquel fait face Marc Bergevin à l'approche de la mi-saison. Remarquez qu'il a peut-être déjà pris sa décision et qu'il n'a plus vraiment d'interrogations. Seuls le DG et sa garde rapprochée le savent.

Mais si la décision n'a pas été prise, la défaite de 2-1 hier soir contre l'Avalanche rassemblait bien des éléments qui font partie de cette réflexion.

Au classement, le Tricolore demeure dans le coup, malgré une fiche négative dans les cinq derniers matchs (2-3-0). Les Panthers tardent à prendre leur envol, les Sabres ont ralenti, la Division métropolitaine est moins puissante que prévu. Pour un DG qui a raté les séries lors de deux des trois dernières saisons, il y a là une occasion à saisir.

Le problème, c'est celui qui était prévu depuis le début du camp et qui a mené la grande majorité des experts à prédire une saison longue (dans le mauvais sens du terme): cette équipe n'a peut-être pas toutes les munitions pour aller à la guerre. Claude Julien et ses hommes ont concocté quatre trios qui tiennent leur bout, mais le problème du côté gauche de la défense demeure entier. C'était au tour de Jordie Benn d'avoir sa chance hier à Défenseur gauche Académie.

Julien a défendu Benn après le match, évoquant l'erreur de Carey Price sur le premier but et une décision des arbitres qu'il a jugée injuste sur le deuxième. «Il a bien joué, il a fait de bonnes passes et il a tué des jeux», a résumé Julien. Price aurait certainement pu opter pour un jeu plus prudent, mais Weber était sa seule option de passe, alors que Benn était caché derrière Nathan MacKinnon. Chacun aura son opinion sur les blâmes à distribuer.

Qu'importe, le simple fait que le partenaire de Weber fait partie de la rotation des défenseurs laissés de côté en dit long sur la situation intenable de cette défense. Brett Kulak occupait ce rôle jusqu'à lundi; il était dans les gradins hier. Lundi, c'était Benn qui était laissé de côté, et deux jours plus tard, il affronte le meilleur trio de la LNH. On ne connaît pas beaucoup d'équipes où des défenseurs passent de la passerelle au premier duo d'un match à l'autre!

Le repêchage

Ça, c'est du côté du Canadien. Regardons l'Avalanche maintenant.

Le trio de MacKinnon a peut-être marqué les deux buts, mais les trois comparses n'ont pas non plus passé la soirée à patiner librement. Ils ont simplement fait ce que les joueurs de leur talent font: profiter de leurs chances. Pas besoin de 10 occasions de marquer avant d'en profiter.

Mais pour obtenir des joueurs d'un tel talent, l'Avalanche a souffert. Au cours des 10 dernières années, cette équipe n'a participé aux séries que trois fois, sans jamais passer au deuxième tour. Les exclusions des séries ont valu au Colorado de repêcher MacKinnon, Gabriel Landeskog, Matt Duchene (qui a rapporté Samuel Girard et - ne riez pas - le prochain choix de premier tour des Sénateurs) dans le top 3. Mikko Rantanen, lui, a été réclamé au 10e rang et résulte lui aussi d'une exclusion des séries.

«Ils sont gros, ils sont rapides, ils sont capables de faire circuler la rondelle, ils ont une bonne vision du jeu, ils ont tous les attributs que les bons joueurs ont et ça forme un excellent trio», a résumé Carey Price. Ça ressemble au profil de joueurs qui sortent tôt au repêchage.

C'est ce genre de joueur que Bergevin peut obtenir s'il laisse son équipe glisser. On l'a vu le printemps dernier: pas besoin de terminer dans la cave non plus. Les probabilités de la loterie sont telles qu'un coup de chance est un scénario probable. Ça a donné Jesperi Kotkaniemi cette saison.

On a dit que Bergevin jouait gros l'été dernier. Mais son action ou son inaction dans les prochaines semaines pèsera lourd sur la suite des choses.

- - -

En hausse: Brendan Gallagher

Après avoir joué, de son propre aveu, un des pires matchs de sa carrière, Gallagher a marqué le seul but des siens, en plus d'embêter l'adversaire avec de petits jeux ici et là, dont un beau vol de rondelle contre Tyson Barrie.

En baisse: Jordie Benn

Encore des décisions discutables avec la rondelle. Une preuve de plus que le rôle de partenaire de Shea Weber est une trop grosse bouchée à prendre pour lui.

Le chiffre du match: 2

Nombre de victoires du Canadien au Colorado depuis le déménagement des Nordiques ici, en 15 matchs