Guy Boucher encense le Canadien

L'entraîneur-chef des Sénateurs d'Ottawa a estimé samedi matin que le Canadien formait l'équipe « la plus rapide » de la Ligue nationale. Les deux équipes s'affrontent ce soir au Centre Bell.

Il faut dire que Boucher a vu une très bonne version du Tricolore la semaine dernière. Les Montréalais ont balayé la série aller-retour entre les deux équipes, remportant les deux duels au compte de 5-2.

« Je l'ai dit avant, on les regarde, entre entraîneurs, et les joueurs sont d'accord : je pense réellement qu'ils sont l'équipe la plus rapide de la ligue, a dit Boucher, rencontré dans un lobby d'hôtel au centre-ville. Ils ne jouent pas deux matchs en deux soirs, ils sont frais et dispos. Ce sera très difficile pour nous. Il nous manque plusieurs joueurs et on doit en surtaxer certains. On devra jouer de façon intelligente. »

Boucher a précisé sa pensée au sujet du type de vitesse du CH.

« Ils sont rapides en contre-attaque et ils sont vifs. Ce sont deux choses différentes. Être rapide, c'est de patiner en ligue droite, de passer d'une zone à l'autre. Être vif, c'est de gagner les courses sur 3, 4, 5 pieds pour récupérer des rondelles libres. C'est là-dessus qu'ils sont incroyables. Ils sont premiers sur la rondelle et quand ils perdent une course, ils ne te lâchent pas. »

Si on exclut ces deux matchs contre le Canadien, les Sénateurs ont ajusté le tir défensivement dernièrement. À leurs neuf dernières rencontres, ils ont toujours accordé trois buts ou moins, sauf contre Montréal.

« Ils ont marqué quatre buts sur nos revirements. Ce sont des buts gratuits qu'on leur donnait. On doit mieux protéger la rondelle », a prévenu l'entraîneur québécois.

Les Sénateurs et le Canadien avaient congé d'entraînement ce matin, donc il faudra attendre avant de connaître la composition des formations. Boucher a cependant confirmé que Mike McKenna défendra le filet. Le défenseur Christian Jaros (bas du corps) pourrait quant à lui revenir ce soir, après avoir raté les quatre dernières rencontres pour soigner une blessure au bas du corps. Une décision sera prise suite à l'échauffement.

Bobby Ryan, qui a subi une commotion cérébrale contre le Canadien, est revenu au jeu vendredi à Detroit. Il reste encore Matt Duchene, Jean-Gabriel Pageau et les défenseurs Dylan DeMelo et Mark Borowiecki sur la liste des blessés.