 Canadien-Wild: Niemi devant le filet, Juulsen à déterminer 

Claude Julien mentionne souvent qu'il accorde une certaine importance à la fiche de ses gardiens contre les adversaires. Contre le Wild, ses deux hommes masqués sont aux antipodes. Niemi présente une jolie fiche de 11-4-2, avec une moyenne de 2,11. Price : 4-6-0, moyenne de 3,21. Les deux dernières visites de Price par ici ont particulièrement mal été et se sont soldées par des défaites de 6-3 et de 7-1.

Et il y a plus.

« Carey a joué beaucoup de matchs dernièrement, donc ça lui donne une petite pause. On a un calendrier assez chargé jusqu'à Noël, on va avoir besoin de lui. »

Price avait amorcé les sept derniers matchs du Canadien et avait accordé deux ou trois buts dans chacun de ces duels.

Niemi obtiendra quant à lui un premier départ depuis le 23 novembre, quand il s'était incliné en prolongation à Buffalo.

Le Canadien a perdu ses sept derniers matchs contre le Wild, et ses cinq derniers au Minnesota. Sa dernière victoire dans les parages remonte au 20 mars 2011, quand un jeune P. K. Subban avait réussi un tour du chapeau pour mener l'équipe à un triomphe de 8-1.

Décision d'avant-match

En défense, il y a fort à parier que Noah Juulsen reviendra au jeu ce soir, mais Claude Julien a refusé de le confirmer et parle plutôt d'une décision d'avant-match.

Juulsen n'a pas joué depuis qu'il a été atteint deux fois à l'oeil par une rondelle le 19 novembre dernier. Le jeune défenseur a subi une fracture faciale et porte maintenant une grille complète, à laquelle il devra s'habituer. Nicolas Deslauriers racontait dans le vestiaire qu'il avait mis quelques matchs avant d'y être réellement habitué.

Juulsen assure que sa vision n'a jamais été affectée. Par contre, il reste encore du sang dans son oeil.

Si le numéro 58 revient bel et bien au jeu, Mike Reilly sera en danger d'être rayé de la formation, lui qui n'a joué que 9 min 42 s à Chicago dimanche. Cela dit, pour ce que ça vaut, c'est lui que ses coéquipiers ont désigné pour mener les étirements à la fin de l'entraînement. Reilly est natif de la région et n'a toujours pas affronté le Wild, son ancienne équipe.

Aucun changement n'est prévu à l'attaque. Charles Hudon et Matthew Peca seront donc laissés de côté.

Dubnyk, l'homme de confiance

Chez le Wild, Devan Dubnyk a été désigné comme gardien partant. L'athlète de 32 ans cherchera à retrouver le droit chemin, après avoir été retiré du match de vendredi contre les Oilers après seulement huit minutes. Il compte une seule victoire à ses six derniers départs et présente une moyenne de 4,26 et une efficacité de ,836 au cours de cette période.

À son point de presse d'hier, Bruce Boudreau avait laissé planer le doute quant à l'identité de son gardien pour ce soir. Et à l'entendre parler ce matin, on le sent déjà impatient...

« C'est notre homme de confiance. S'il ne joue pas mieux, la saison sera longue, a prévenu l'entraîneur-chef du Wild. On doit l'aider à ce qu'il recommence à bien jouer. Souvent, quand un joueur connaît un match à oublier, il est nettement meilleur au match suivant. C'est ce qu'on souhaite. »

À l'attaque, l'absence de Mikko Koivu (genou) permettra à Luke Kunin de disputer un premier match dans la LNH cette saison. Ce choix de premier tour en 2016 a disputé 19 matchs avec le Wild l'an dernier, mais était dans la Ligue américaine jusqu'ici. En 21 matchs, il y a amassé 15 points.

Au centre, c'est toutefois Charlie Coyle qui va hériter des responsabilités de Koivu, puisque Boudreau l'a muté de l'aile au centre.

« Il peut jouer aux deux positions, a rappelé Boudreau. Quand on a un centre blessé, c'est lui qui le remplace, donc il est habitué. Il patine beaucoup plus quand il joue au centre. C'était une décision facile. »

Il sera intéressant de surveiller Coyle, un mastodonte de 6 pi 3 et 220 lb, repêché au 1er tour en 2010. Il compte 13 points, dont seulement quatre buts, en 29 matchs cette saison, mais se retrouve au coeur des rumeurs de transaction. Selon le collègue de Athlétique Michael Russo, le Canadien serait une des équipes intéressées...

Formations probables ce soir

Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Shaw

Byron-Kotkaniemi-Lehkonen

Deslauriers-Chaput-Agostino

Wild

Zucker-Staal-Granlund

Parise-Coyle-Niederreiter

Greenway-Eriksson Ek-Kunin

Foligno-Fehr-Brown