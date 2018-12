Matt Duchene, le pilier des Sénateurs

Ce matin encore, Boucher a lancé des fleurs à son étoile offensive. Il s'est lancé dans une éloquente dissertation sur les types de leadership, pour finalement conclure que Duchene entrait dans la catégorie la plus importante: les leaders qui tirent les autres.

Comme les Michael Jordan ou les Wayne Gretzky, a dit Boucher pour illustrer son propos. Avant d'ajouter, «pour nous ici, c'est Matt Duchene et Mark Stone».

Une telle comparaison peut en faire sourciller certains. Mais il faut dire que Duchene s'est pris en main depuis le dévoilement de la vidéo dans laquelle il mentionne qu'il n'écoute plus depuis des semaines l'entraîneur adjoint Martin Raymond. Depuis le 6 novembre, lendemain du scandale, il est le troisième marqueur de la LNH avec 8 buts et 14 aides en 14 matchs. Difficile de demander mieux comme rédemption.

Ce qui rend d'autant plus intéressante la situation dans laquelle Duchene se trouve, un an et un mois après la transaction monstre qui l'a fait passer de l'Avalanche aux Sénateurs. Duchene sera joueur autonome à la fin de la saison et les rumeurs de somptueux contrat offert par les Sénateurs circulent un peu partout. À tout le moins, aux dernières nouvelles, l'intérêt est mutuel.

«Je l'ai dit tout de suite après l'échange, ça ne m'a pas pris un an: je suis à l'aise ici, a insisté Duchene. Je veux aider cette équipe à gagner. C'est tellement loin derrière moi cette transaction que je n'y pense plus. Je ne sais pas ce qui va se passer pour l'avenir. Je n'ai rien entendu vraiment. Ce serait une bonne situation pour moi si ça fonctionne. Je l'ai toujours dit, rien n'a changé.»

À Ottawa, Duchene se retrouve avec un rôle de vétéran dans un très jeune vestiaire. On le disait d'ailleurs ce matin dans La Presse+, les Sénateurs ont la plus jeune brigade défensive de la LNH. Ce qui vient avec ses qualités, certainement, mais ses défauts aussi. Comment voit-il sa place dans la formation?

«La jeunesse est une bonne chose, mais ça prend aussi des vétérans. Nous avons ces vétérans ici. Tu ne peux pas gagner seulement avec les jeunes ou seulement avec les vieux. Ça prend un bon mélange. C'est ce dont nous avons besoin pour l'avenir. Ces jeunes ont montré ce dont ils sont capables. Ça pourrait encore prendre quelques années pour se rendre où on veut, mais on verra.»

Bref, Duchene est bien à Ottawa, mais l'équipe a-t-elle ce qu'il faut pour gagner à court terme? Comme le dit Duchene, on verra.