 Matthew Peca de retour, Noah Juulsen avec ses coéquipiers 

L'attaquant sera de retour au jeu ce soir contre les Sénateurs d'Ottawa, après avoir été rayé de la formation lors des quatre derniers matchs. Il prendra la place de Nicolas Deslauriers au sein du quatrième trio, et Claude Julien a indiqué qu'il pourrait jouer autant au centre qu'à l'aile.

«Ce soir, on veut de la vitesse dans ce trio, a expliqué l'entraîneur-chef après l'entraînement matinal à Brossard. On a [Kenny] Agostino qui prend de bonnes décisions intelligentes avec la rondelle. On a [Michael] Chaput qui est bon sur les mises au jeu, bon pour écouler les punitions et travaille fort. On va ajouter de la vitesse à ce trio pour voir ce que ça va nous donner.»

Peca compte un but et cinq passes en 21 matchs cette saison, avec un différentiel de -5. Son rendement ne répond pas aux attentes jusqu'ici, après qu'il eut connu un excellent camp préparatoire.

«C'est un style plus différent, plus intense pendant la saison. Tu joues contre les meilleurs joueurs, a rappelé le Franco-Ontarien. Mon rôle était un peu différent de ce à quoi j'étais habitué. Je dois juste travailler fort, mieux faire les petites choses, être meilleure en zone défensive, aux mises au jeu et ne pas faire de revirement. Pas grand-chose à ajouter. Je dois juste le faire!»

Deslauriers est quant à lui retranché pour la première fois de la saison quand il est en santé. Il avait raté les six premiers duels de la saison en raison d'une blessure.

Carey Price défendra le filet du CH. Ce sera son cinquième départ de suite, sa plus longue séquence de la saison.