William Nylander heureux d'être de retour

« Je n'ai pas beaucoup joué au poker, mais je devrais peut-être essayer », a dit Nylander en riant lundi, deux jours après que l'ailier de 22 ans ait signé un contrat de six ans avec les Maple Leafs de Toronto, mettant fin à une impasse de plusieurs mois.

Nylander empochera 10,2 millions de dollars en 2018-19 ; pour les cinq saisons suivantes, la valeur moyenne annuelle du contrat sera 6,9 millions. Le pacte a été conclu moins d'une heure avant 17 h samedi, heure limite pour en venir à une entente.

Le directeur général Kyle Dubas a déposé les documents officiels auprès de la LNH et de l'Association des joueurs à quelques minutes de l'heure limite.

Le contrat de recrue de Nylander a expiré le 1er juillet et les négociations ont duré tout l'été et plus ; il a raté le tiers de la saison en cours.

Nylander a connu deux saisons de suite avec 61 points, dont 20 buts et 41 passes en 2017-18.

En 185 matchs en carrière, il totalise 48 buts et 87 passes, pour 135 points. En séries, Nylander a fourni deux buts et six passes en 13 matchs.

Toronto s'est fort bien débrouillé en son absence, cumulant un dossier de 19-8-0. Son retour amène deux questions importantes pour les Maple Leafs.

D'abord, dans quel trio l'insérer ? Kasperi Kapanen a pris du galon aux côtés d'Auston Matthews et du vétéran Patrick Marleau, inscrivant 10 buts et huit passes en 27 matchs. La deuxième question est d'ordre financier, alors que Dubas tente de respecter le plafond salarial.

Matthews, Kapanen et Mitch Marner, qui mène les siens avec 38 points (six buts et 32 passes), sont en voie d'accéder à l'autonomie en même temps. Ajoutons le contrat de sept ans accordé à l'attaquant John Tavares, d'une valeur de 11 millions par saison.

« Nous savons que dans un marché comme Toronto, il y aura toujours beaucoup de questions à ce sujet. Je pense que les joueurs ont très bien géré ça, a confié Dubas. Nous avons déjà entamé des conversations et nous les poursuivrons avec l'ambition de les conclure le plus rapidement possible. »

Les coéquipiers de Nylander étaient heureux du retour de Nylander.

« Nous sommes tous excités de le revoir ici, a dit Marner. Il est un gros morceau de cette équipe. »

Nylander a terminé les évaluations médicales lundi matin, ratant un entraînement. Toronto joue à Buffalo mardi. Nylander pourrait réintégrer le club jeudi à Detroit ou samedi à Boston.