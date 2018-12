Arrivée de Seattle: les implications pour le CH

Les répercussions seront plus importantes pour certains. Chez le Canadien, par exemple, les effets perturbateurs sont minimes. Si l'équipe avait à soumettre une liste de joueurs protégés selon les termes du dernier élargissement des cadres, celui de Vegas, les pertes ne seraient pas dramatiques.

Deux de ces neuf attaquants seraient exposés au repêchage: Jonathan Drouin, Max Domi, Brendan Gallagher, Tomas Tatar, Philip Danault, Artturi Lehkonen, Paul Byron, Joel Armia, Andrew Shaw. Seattle pourrait en réclamer un seul. Jesperi Kotkaniemi est protégé automatiquement pour encore deux ans en vertu de son contrat de recrue.

En défense, Shea Weber et Jeff Petry seraient les deux premiers protégés. Ensuite, il faudrait en choisir un seul entre Mike Reilly, Brett Kulak, Jordie Benn, David Schlemko et Xavier Ouellet.

Noah Juulsen et Victor Mete, encore sous contrat d'entrée de la LNH pour cette saison et la prochaine, seraient exemptés du repêchage de l'élargissement des cadres jusqu'en 2020. Si l'entrée en scène de Seattle était repoussée d'un an, jusqu'en 2021, Marc Bergevin aurait une décision douloureuse à prendre, selon, évidemment, la progression de ces deux jeunes.

Devant le filet, Carey Price sera évidemment protégé. Antti Niemi n'y sera probablement plus. Charlie Lindgren deviendrait en principe le prochain adjoint de Price. Il y aurait de l'intérêt actuellement envers Lindgren. Si Bergevin pense à long terme, il voudra peut-être échanger son jeune gardien d'ici un an plutôt que de le perdre sans rien obtenir en retour.

D'autres clubs auraient des réflexions plus compliquées à faire. Les Predators de Nashville pourraient protéger trois défenseurs parmi Roman Josi, Ryan Ellis, P.K. Subban et Mattias Ekholm. Josi aura droit à l'autonomie complète en 2020, mais il serait étonnant qu'il ne signe pas une prolongation de contrat d'ici là.

Les Blue Jackets ont cinq solides défenseurs: Seth Jones, Zack Werenski, David Savard, Ryan Murray et Markus Nutivaara. Tampa Bay aura des choix difficiles à faire avec ses attaquants. Les Flyers de Philadelphie et les Stars de Dallas pourraient perdre un bon jeune défenseur.

Les Golden Knights de Vegas ont fait des aubaines incroyables à l'aube de leur repêchage en 2017. Ils ont hérité de choix de première ronde des Blue Jackets de Columbus et néanmoins hérité de William Karlsson. Les Panthers de la Floride leur a offert Jonathan Marchessault à condition qu'ils n'acceptent Reilly Smith et son gros contrat. Les deux sont devenus des joueurs de premier trio. Les Islanders et les Jets leur ont aussi offert des choix de première afin de protéger certains de leurs joueurs.

L'autre impact de taille affectera les équipes de l'Association de l'Ouest. Seattle sera installé dans la division Pacifique. Or, cette division compte déjà huit équipes, contre sept dans la division Centrale.

On pourrait déplacer les Coyotes de l'Arizona de la Pacifique à la Centrale. Mais les Coyotes sont sous le fuseau horaire du Pacifique et peuvent se rendre à Los Angeles, Vegas et Anaheim moyennant quatre ou cinq heures de route.

L'autre solution consisterait à déplacer Edmonton et Calgary dans la division Centrale (on peut difficilement faire jouer ces deux clubs dans des divisions différentes en raison de leur proximité), quitte à déménager l'Avalanche du Colorado dans la division Pacifique. Mais Vancouver perdrait des rivaux naturels, principalement Calgary.

Le président des Oilers, Bob Nicholson, a confié au confrère Terry Jones qu'il ne s'attendait pas à voir son club changer de division. Selon ses informations, les Coyotes seraient les candidats à un transfert. À suivre.

À LIRE

Claude Julien a rappelé la jeunesse et l'inexpérience de sa formation pour expliquer la défaite du Canadien hier. Or hier, on ne peut accuser les jeunes d'avoir occasionné cet autre échec. Jeff Petry a commis un horrible revirement en première période. Jordie Benn a montré des signes de ralentissement. Paul Byron a été victime de revirements inhabituels dans son cas. Tout comme Andrew Shaw d'ailleurs. David Schlemko, dans son rôle de défenseur numéro quatre, n'a rien eu de transcendant. Brendan Gallagher est en panne. Les jeunes n'ont pas été vilains. Max Domi et Jonathan Drouin ont encore fourni les meilleures occasions à l'attaque. Mike Reilly a disputé son meilleur match depuis longtemps. Les autres jeunes? Victor Mete à est Laval, Charles Hudon et Matthew Peca dans les estrades. Cela dit, allez lire l'analyse du match de Jean-François Tremblay, toujours pertinent!

À VOIR

