Les Kings réclament Nikita Scherbak

Le Canadien l'avait placé au ballottage hier en raison du retour au jeu de Paul Byron. Il manquait une place dans la formation, et conséquemment, Scherbak devait être envoyé au Rocket de Laval.

Cette conclusion signifie au fond trois choses. La première, Claude Julien avait vu juste en début de saison en abordant les choix difficiles à faire pour finaliser sa formation. Il craignait, avec raison finalement, que Scherbak ou De la Rose soient réclamés au ballottage. Scherbak a été la principale victime de cette crainte en étant condamné à rester avec le Canadien (pour éviter de passer au ballottage), sans toutefois disputer un seul match.

La deuxième, Marc Bergevin a été incapable de se délester de ses joueurs en trop sans les perdre pour rien. Les rumeurs abondaient qu'il tentait d'échanger un attaquant, puis un défenseur. Au final, Scherbak et De la Rose sont ailleurs, et le Canadien n'a rien obtenu.

La troisième, le départ de Scherbak signifie qu'aucun choix de premier tour repêché entre 2005 (Carey Price) et 2015 (Noah Juulsen) n'est avec le Canadien aujourd'hui. Ils sont tous sous d'autres cieux, ou ont très peu marqué l'histoire de la formation. Scherbak s'ajoute aux Leblanc, Tinordi, Fischer ou McCarron comme des choix de premier tour au parcours marginal à Montréal.

Ceci dit, concrètement, Scherbak n'a eu aucune chance de se faire valoir cette saison. Il n'a joué aucun match avec le Canadien, et seulement cinq avec le Rocket de Laval avant de se blesser au bas du corps. Durant son séjour de remise en forme avec le Rocket, marqué par les blessures et la maladie, il a inscrit un seul but.

Claude Julien rencontrera les médias à 16 h 30 et offrira plus de détails sur cette nouvelle.