CH-Rangers: Byron revient au jeu, Price dans les buts

Après une inactivité de plus d'un mois, Paul Byron sera de retour au jeu samedi soir face aux Rangers de New York au Centre Bell.

L'entraîneur-chef Claude Julien l'a confirmé lors d'une brève mêlée de presse quelque deux heures avant l'affrontement. Au passage, Julien a aussi annoncé que Carey Price sera le gardien.

Price tentera de mettre fin à une séquence de quatre défaites (0-3-1), et il aura l'occasion de le faire contre l'une des équipes contre laquelle il a connu le plus de succès depuis ses débuts dans la LNH.

En carrière face aux Rangers, Price présente une fiche de 16-7-1, une moyenne de buts alloués de 2,06 et un taux d'arrêts de ,932, avec sept blanchissages. Au Centre Bell, son dossier global contre la formation new-yorkaise est de 11-1-1, incluant six jeux blancs et des victoires à ses cinq dernières tentatives. Les Rangers ont cependant gagné leur dernier rendez-vous contre Price, 5-3 le 6 novembre dernier au Madison Square Garden.

Avec le retour de Byron, qui évoluera au sein d'un trio que compléteront les Finlandais Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen, Charles Hudon sera laissé de côté parmi les attaquants.

Auteur de quatre buts et trois mentions d'aide au fil de ses 11 premiers matchs, Byron s'est blessé au bas du corps en deuxième période du match du 30 octobre contre les Stars de Dallas. Il aura finalement raté tout le mois de novembre, lors duquel le Canadien a affiché un dossier global de 5-6-3, incluant des revers à ses cinq dernières sorties (0-3-2).

« Paul Byron a toujours été un joueur très utile à notre équipe depuis que je suis ici au moins, a déclaré Julien. Je sais qu'il apporte beaucoup de vitesse, c'est un joueur qui joue avec un gabarit plus gros que ce qu'on voit et c'est un joueur que ses coéquipiers apprécient beaucoup aussi. »