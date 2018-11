Le Canadien encaisse un 5e revers de suite

Malgré un barrage de 49 tirs, dont 22 en troisième période, et le retour de Shea Weber, le Canadien s'est buté à Curtis McElhinney et a encaissé un cinquième revers de suite en s'inclinant 2-1, mardi, face aux Hurricanes de la Caroline.

Weber disputait un premier match en 345 jours après avoir subi des opérations au pied gauche et au genou droit, en plus d'en être à une première sortie en tant que 30e capitaine de l'histoire du Canadien.

Sans surprise, il s'est avéré le pilier défensif du Tricolore, jouant pendant 25 : 19 et récoltant même une aide. Il a passé les dernières 2 : 21 sur la glace, alors que le Canadien tentait désespérément de créer l'égalité.

« Il n'avait pas l'air d'un gars dépassé par la vitesse du jeu ou épuisé, a mentionné l'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Il ne faut pas oublier que c'était son premier match en près d'une année complète. Il était peut-être un peu rouillé. Son jeu va s'améliorer avec le temps. »

Weber a aussi tenté 13 des 93 lancers totaux des siens. Cependant, 18 tirs du Tricolore ont raté la cible, 26 ont été bloqués en défensive et McElhinney a réalisé 48 arrêts. Le gardien des Hurricanes a aussi joué de chance, quand un lancer de Max Domi a atteint le poteau à sa droite avec un peu plus d'une minute et demie à jouer.

Phillip Danault a été le seul à battre McElhinney, à mi-chemin en troisième période. Carey Price a repoussé 20 lancers.

De son côté, le Canadien (11-9-5) n'a pas joué de chance, alors que les buts des Hurricanes (12-9-3) ont été le résultat d'une déviation de Victor Rask et d'une remise de Trevor van Riemsdyk qui a ricoché sur le patin du défenseur Victor Mete avant de franchir la ligne des buts.

« C'est difficile présentement, mais il y a beaucoup d'éléments positifs à retenir, a noté Julien. Malheureusement, nous laissons de précieux points derrière nous.

Ça fait mal, surtout en voyant la manière que nous avons joué. Nous avons manqué des filets ouverts et il y a eu de la malchance aussi. [...] Mais nous avons vu beaucoup de bonnes choses de la part de l'équipe. »

Le retour au jeu de Weber n'a pas suffi pour relancer l'avantage numérique du Tricolore, qui a été 0-en-3. Le Canadien a d'ailleurs été incapable de profiter d'un avantage numérique tard en troisième période, alors qu'il était à la recherche du but égalisateur.

Même si les Hurricanes ont été les premiers à marquer, après 7 : 45 de jeu, le Tricolore a rapidement renversé la vapeur en décochant 12 lancers consécutifs. McElhinney s'est toutefois dressé devant Brendan Gallagher et Artturi Lehkonen.

De son côté, Price a dû être alerte en fin d'engagement, sortant la jambière gauche aux dépens de Warren Foegele.

Price a aussi joué de chance deux fois au cours du deuxième vingt, alors qu'un tir de Rask a dévié sur le défenseur Jeff Petry avant d'atteindre le poteau à sa droite. Sebastian Aho a également atteint la barre horizontale en fin de période.

À l'autre bout de la patinoire, McElhinney a continué de briller. Il a sorti la mitaine pour frustrer Jordie Benn à bout portant et Charles Hudon.

Le Canadien a aussi été la source de son malheur. Nicolas Deslauriers a raté un filet ouvert sur un retour après un lancer de Weber, tandis que Jonathan Drouin a hésité trop longtemps avant de lancer alors qu'il était fin seul dans l'enclave.

Les problèmes de Drouin se sont poursuivis tôt en troisième période, alors que sa tentative après avoir contourné le filet est demeurée parallèle à la ligne des buts sans jamais la franchir.

La chance du Canadien a finalement tourné avec 10 : 31 à faire en troisième. Le tir de la pointe de Weber a été bloqué partiellement, puis Lehkonen a remis en direction de Danault, qui a trouvé le fond du filet - même si son lancer n'était pas très franc.

McElhinney a toutefois eu le dernier mot.

Le Canadien reprendra le collier samedi, quand il accueillera les Rangers de New York. Les Sharks de San Jose seront ensuite de passage au Centre Bell dimanche.

Échos de vestiaire

Shea Weber, sur l'analyse de son match :

« Je me sentais de mieux en mieux au fur et à mesure que la rencontre avançait et je vais continuer à m'améliorer d'un match à l'autre. Je vais être de plus en plus à l'aise avec les différentes situations de match. Ce n'est pas tout à fait comme à l'entraînement. Il faut lire le jeu et réagir plus vite. »

Phillip Danault, sur l'impact d'un joueur comme Shea Weber sur la patinoire :

« Si un joueur attaque à deux contre deux, il ne va pas vouloir aller du côté à Weber. C'est psychologique. Il prend tellement de place et il est un joueur robuste. Il n'est pas quelqu'un que l'adversaire aime affronter. »

Charles Hudon, sur le travail de Curtis McElhinney :

« Je ne vais pas donner des fleurs à l'autre gardien. Je vais me concentrer sur nous. La rondelle ne voulait pas rentrer. Sur le but à Phil, ce n'était pas le meilleur tir et il a marqué. La prochaine fois, ça va tourner en notre faveur. »