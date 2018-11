Situation intenable devant le filet des Hurricanes

«Curtis McElhinney».

S'il faut poser la question à l'entraîneur des Hurricanes Rod Brind'Amour, c'est que son équipe vit en ce moment un étrange ménage à trois devant le filet. Scott Darling, le troisième homme masqué de l'équipe, sera carrément laissé de côté ce soir.

Comment l'entraîneur parvient-il à gérer cette inhabituelle situation?

«C'est une bonne question. C'est la première fois que les trois sont en santé. Darling s'est blessé, puis il est revenu, et Mrazek s'est blessé. C'est un beau luxe pour moi d'avoir de la profondeur devant le filet, mais ce n'est pas idéal pour eux. On le sait. On devra trouver une solution.»

Parce qu'en ce moment, il n'y a pas de solution en vue. Pour vous donner une idée de l'absurde de la situation, McElhinney a battu les Panthers vendredi en bloquant 34 rondelles. Il portait ainsi sa fiche à 6-2-0 et son efficacité à ,919. Clairement, il se démarque du lot cette saison.

Pourtant, le lendemain contre les Islanders, il n'était même pas en uniforme. Darling a accordé 4 buts sur 19 tirs dans une défaite, et c'est maintenant à son tour de visiter la galerie de presse contre le Canadien. Bref, la situation est intenable, tout le monde le sait.

«Il y a deux filets sur la glace, c'est assez simple, a expliqué le capitaine Justin Williams, fort lucide. Trois, c'est trop. Ça ne durera pas toujours, on n'aura pas trois gardiens toute la saison.»

Mais cette situation découle d'un vieux problème: les Hurricanes sont à la recherche d'un gardien de premier plan depuis trop longtemps déjà. Darling devait être le bon pour succéder à Cam Ward, quand ils lui ont offert 16,6 millions pour 4 ans à l'été 2017.

Darling venait de connaître une exceptionnelle saison comme adjoint à Corey Crawford à Chicago. Mais l'expérience n'a pas été concluante, ni l'an dernier, ni cette année. Le voici d'ailleurs avec une fiche de 2-4-1 et une efficacité de ,892 cette saison.

Cet été, les Hurricanes ont donc offert un contrat à Petr Mrazek, dont les états de service comme adjoint avec les Red Wings de Detroit rendaient attrayant. Encore là, sa fiche de 3-3-2 et son efficacité à ,880 n'ont rien de rassurant.

McElhinney dans tout ça

C'est dans ce contexte que McElhinney s'est tranquillement immiscé dans l'équation.

Quand Darling s'est blessé à son dernier match préparatoire, les Hurricanes ont dû réclamer McElhinney au ballottage. Ce dernier venait d'être envoyé dans la Ligue américaine par les Maple Leafs de Toronto qui lui avaient préféré Garret Sparks pour le poste d'adjoint.

Puis, Mrazek s'est blessé au bas du corps une dizaine de jours après le retour au jeu de Darling. Une période au cours de laquelle McElhinney s'est retrouvé pratiquement écarté de l'équipe, sans match à jouer, et comme troisième homme à l'entraînement.

«C'est difficile, surtout quand tu es celui laissé de côté. C'est là où j'étais il y a un mois. Tu t'assois à l'écart, tu essaies de recevoir un tir de temps en temps. C'est un défi. Ce n'est pas idéal. Mais à trois, on tente de rester positif.»

Mais voilà, quand on lui a confié le filet, McElhinney s'est mis à gagner. Il est d'ailleurs invaincu à ses trois derniers départs. McElhinney reconnaît n'avoir jamais vécu une telle situation, malgré qu'il en soit à une 14 saisons chez les professionnels. L'entrevue s'est d'ailleurs déroulée à un casier de joueur dans le vestiaire des visiteurs, les casiers réservés aux gardiens étaient tous occupés.

Quand on lui demande quelle résolution il entrevoit à cette étrange situation, il réfléchit.

«C'est toute une question. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que je ne dois pas voir plus loin que demain. Des fois, je me projette dans le futur et je termine avec une mauvaise surprise.»

McElhinney, Darling et Mrazek ont tous connu de bons moments au cours de leur carrière, mais toujours dans un rôle d'adjoint. Les voici tous les trois en lutte pour le poste de gardien numéro un qu'il n'ont jamais réussi à aller chercher dans la LNH. Trois gardiens, aucun vrai numéro un. Des fois, quand on se compare...

La formation attendue des Hurricanes ce soir

Ferland-Aho-Teravainen

Foegele-Staal-Williams

Svechnikov-Wallmark-Martinook

McGinn-Rask-Di Giuseppe

Slavin-Hamilton

De Haan-Faulk

Bean-Van Riemsdyk