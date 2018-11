Hurricanes-Canadien: entrée en scène du capitaine

Shea Weber, absent depuis le 16 décembre 2017, en sera donc à un premier match avec le C cousu sur son chandail, ce soir lors de la visite des Hurricanes de la Caroline. Plus encore, le retour au jeu du défenseur numéro un de l'équipe pourrait s'avérer salutaire pour une unité défensive qui en arrache ces jours-ci.

«J'ai obtenu plus de minutes de jeu en son absence et j'ai aimé ça, mais avec son retour, tout le monde aura une charge de travail un peu moins grande, et ça nous sera bénéfique, a estimé le défenseur Jeff Petry. Shea apporte du leadership et une présence dans notre vestiaire.»

Le Canadien souhaite aussi que ce retour au jeu apporte de nouvelles victoires au classement, l'équipe ayant subi quatre défaites de suite.

«Au bout du compte, c'est sa façon de jouer qui va dicter de son emploi du temps, a expliqué Claude Julien. Shea, s'il est capable d'en prendre plus, on va lui en donner plus. Quand ça fait un an qu'un joueur n'a pas joué, on ne sait pas comment il va réagir.»

On peut en tout cas présumer que Weber va passer pas mal de temps sur la glace, et qu'il va aussi sauter sur la glace dans les situations d'avantage numérique ; on l'a vu ce matin compléter la première unité à ce chapitre, en compagnie de Brendan Gallagher, Max Domi, Jesperi Kotkaniemi et Jonathan Drouin.

À noter que Nikita Scherbak et Paul Byron ont pris part à l'entraînement du matin, et il ne faudrait pas se surprendre si Byron revenait au jeu lors du match suivant, celui de samedi soir au Centre Bell contre les Rangers de New York.

Matthew Peca, Xavier Ouellet et Mike Reilly seront les joueurs laissés de côté lors du match de ce soir. Carey Price sera devant le filet.

Par ailleurs, le défenseur Karl Alzner, soumis au ballotage hier par le Canadien, n'a pas été réclamé, sans surprise. Il devra donc prendre la direction de Laval.

- - -

La formation du Canadien à l'entraînement ce matin

Drouin-Domi-Shaw

Tatar-Danault-Gallagher

Hudon-Kotkaniemi-Lehkonen

Agostino-Chaput-Deslauriers