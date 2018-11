Bruins-Canadien: Hudon remplace Peca

Peca avait obtenu l'une de ses plus belles occasions de briller face aux Sabres vendredi, avec Jesperi Kotkaniemi et Artturi Lehkonen. Il a toutefois terminé le match avec une série de zéros sur la feuille de pointage, en un peu plus de 13 minutes de jeu.

Il n'y aura aucun changement du côté des défenseurs, ce qui signifie que Xavier Ouellet et Mike Reilly seront laissés de côté.

Pour le Canadien, et les Bruins d'ailleurs, il s'agit ce soir d'un deuxième match en deux jours. Claude Julien a un plan de match très précis pour ce genre de situations.

« Chaque deux en deux, c'est important de garder le jeu simple, que ta concentration soit bonne. Il y a toujours un élément de fatigue. Il faut donc minimiser les erreurs mentales, les erreurs non forcées. C'est une équipe capable de gagner malgré leurs nombreuses blessures. Tu espères que ton équipe sera capable de tirer avantage de cette situation. »

C'est un fait que les Bruins ont connu leur juste part d'ennuis avec les blessures. Trois des meilleurs défenseurs de l'équipe, Zdeno Chara (genou), Brandon Carlo (haut du corps) et Charlie McAvoy (commotion), sont absents. Tout comme le coeur et l'âme de l'équipe, et référence en matière de jeu défensif, Patrice Bergeron.

En son absence, c'est le jeune Jacob Forsbacka-Karlsson qui était hier au centre du premier trio, entre Brad Marchand et David Pastrnak.

« Au dernier match contre les Bruins (une victoire du Canadien 3-0 le 27 octobre dernier), on a pris l'avance, on l'a gardée, a dit Julien. C'est ce qu'on veut voir. Si on peut jouer avec l'avance, ça change la philosophie. Ça fait un moment qu'on ne contrôle pas le match avec l'avance pendant un bon bout de temps. »