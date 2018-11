Canadien-Sabres: un pas dans la bonne direction

(BUFFALO) Les Sabres ont beau connaître leurs meilleurs moments depuis la belle époque de Daniel Brière et Chris Drury, le KeyBank Center n'était pas exactement un endroit festif pendant une bonne partie de l'après-midi vendredi.

Non, le spectacle n'était pas le plus enlevant pendant les deux premières périodes. Mais il y a une personne dans l'amphithéâtre qui devait avoir le goût de faire la roue dans le corridor : Claude Julien.

Le Tricolore s'est finalement incliné 3-2 en prolongation, mais Julien a enfin vu ce qu'il demande depuis des semaines : un resserrement défensif.

Dans les huit matchs précédents, le CH avait accordé cinq buts ou plus à cinq reprises. Les deux victoires de 3-2 au cours de cette séquence ? Carey Price a fait face à 45, puis 38 tirs, et a peut-être offert ses deux meilleures performances de la saison. Sans son brio, les résultats auraient sans doute été différents.

Vendredi, Antti Niemi a reçu 40 tirs. Il a offert une performance adéquate, aucun doute. Mais le Tricolore n'a pas eu besoin que son gardien vole le point obtenu pour la défaite en prolongation. Un peu comme ça arrivait en début de saison.

Bien entendu, personne dans ce vestiaire n'était heureux du résultat, surtout pas celui qui a frappé avec on-ne-sait-quoi sur on-ne-sait-quoi, mais dont le bruit a été entendu jusqu'à la salle de presse. Mais Julien était loin d'être abattu après la rencontre.

« On a minimisé les chances de marquer d'une équipe qui joue très bien dernièrement. On était en bonne position jusqu'en fin de troisième période », a souligné l'entraîneur-chef.

« Il y a beaucoup de positif à retenir. »

- Jordie Benn

Il n'y a probablement pas eu un point de presse dans les deux dernières semaines où Julien n'a pas évoqué la nécessité de « tuer les jeux », d'éliminer les options des adversaires avant que, justement, elles deviennent des options. C'est ce que le CH est parvenu à faire vendredi, malgré un groupe de défenseurs au talent limité, devant un gardien pas aussi dominant qu'il l'était l'an dernier.

Avec la défaite de vendredi, le Canadien a maintenant accordé 78 buts en 23 matchs cette saison. Une règle de trois nous donne un total de 278 buts pour la saison complète. Au cours des trois dernières campagnes, la pire défense à avoir participé aux séries a été celle des Penguins de Pittsburgh l'an passé. Elle a accordé... 248 buts ! Bref, si les Montréalais veulent rester dans le coup, un resserrement défensif s'impose. Reste à voir si ce qu'on a observé vendredi sera durable.

LA DONNE CHANGE

Parlant des séries... Personne ne voyait le Tricolore même dans la lutte cette saison et voilà qu'après le premier quart de saison, cette équipe est toujours dans le coup.

Mais la situation apparaît plus corsée que prévu dans la division Atlantique. On attendait les Maple Leafs de Toronto et le Lightning de Tampa Bay parmi les puissances de la LNH. Les Bruins de Boston ont aussi tous les éléments pour connaître du succès, mais leur défense décimée leur complique la vie. Les Panthers de la Floride traînent la patte, mais ils sont meilleurs que leur fiche de 8-8-3 (avant les matchs de vendredi) ne l'indique.

On peut officiellement ajouter les Sabres au groupe d'équipes à suivre dans la division. Les deux Rasmus, Dahlin et Ristolainen, transportent l'unité défensive, tandis que Jake McCabe demeure un secret bien gardé. Cette équipe compte sur une ligne de centre intéressante depuis quelques années, mais le personnel de soutien faisait trop souvent défaut, ce qui ne semble plus être le cas. C'est sans compter une ambiance collective qui ne semblait pas toujours saine, selon ce qui se raconte dans les corridors par ici.

Comme le Canadien, les Sabres sont repartis sur de nouvelles bases cette saison et ils ont les chevaux pour espérer que les succès du début du calendrier perdurent. C'est d'ailleurs en parlant d'eux que Julien est devenu plus négatif vendredi.

« Je ne peux pas être heureux de soutirer un point aux Sabres. C'est une équipe de notre division, ce sont des points importants. On contrôlait le match jusqu'à la fin. »

Cette division est officiellement costaude.