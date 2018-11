Penguins : Matt Murray sur la liste des blessés

Associated Press Pittsburgh

L'entraîneur-chef Mike Sullivan a indiqué que Murray était ennuyé par la blessure depuis «quelques semaines». Les médecins de l'équipe ont finalement conclu qu'il était mieux de donner quelques jours de repos au gardien âgé de 24 ans.

Murray, qui a aidé les Penguins à gagner la coupe Stanley en 2016 et 2017, connaît un début de campagne difficile avec une fiche de 4-5-1, une moyenne de 4,08 et un taux d'efficacité de ,877. Il a partagé le travail devant le filet des Penguins avec Casey DeSmith au cours des six dernières semaines.

Les Penguins ont rappelé Tristan Jarry de leur club-école dans la Ligue américaine de hockey pour appuyer DeSmith. Les Penguins rendront visite aux Bruins de Boston, vendredi.