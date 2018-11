Les Predators battent les Blues 4-1

Pekka Rinne a repoussé 28 tirs et a établi un record de la LNH pour les victoires par un gardien finlandais, alors que les Predators de Nashville ont gâché les débuts de Craig Berube derrière le banc des Blues de St. Louis en les battant 4-1, mercredi.

Associated Press Nashville

Frédérick Gaudreau, Filip Forsberg, Austin Watson et Ryan Ellis, dans un filet désert, ont marqué pour les Predators, qui ont gagné leurs trois dernières rencontres. Rinne a inscrit une 320e victoire à son dossier, devançant Miikka Kiprusoff au sommet de l'échelle pour les gardiens natifs de Finlande.

Il s'agissait pour Gaudreau d'un premier but en saison régulière dans la LNH. Il avait trouvé trois fois le fond du filet lors de la finale de la Coupe Stanley en 2017 avec les Predators.

Robert Thomas a marqué un premier but dans la LNH pour les Blues, qui ont encaissé un troisième revers consécutif et qui ont perdu cinq de leurs six dernières parties. Jake Allen a effectué 30 arrêts.

Berube a été nommé entraîneur-chef par intérim des Blues lundi en relève à Mike Yeo, qui a été congédié. Les Blues ont inscrit seulement un but à leurs trois derniers matchs.