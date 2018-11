Le Lightning défait les Panthers 7-3

Steven Stamkos a inscrit un but et trois aides et le Lightning de Tampa Bay a récupéré sa place sur le trône de l'Association de l'Est grâce à une victoire de 7-3 face aux Panthers de la Floride, mercredi.

Nikita Kucherov et Ryan McDonagh ont récolté chacun un but et deux aides. Mathieu Joseph, Yanni Gourde, Adam Erne et Dan Giradi ont également touché la cible pour le Lightning, tandis que J. T. Miller a accumulé trois aides et Louis Domingue a effectué 40 arrêts.

Le Lightning, qui présente un dossier à domicile de 11-1-1 face aux Panthers depuis le début de la saison 2013-14, a devancé les Maple Leafs de Toronto au sommet du classement de l'Association de l'Est. Le Lightning possède 31 points, soit un de plus que les Maple Leafs, qui ont perdu 5-2 face aux Hurricanes de la Caroline.

L'ailier des Panthers Mike Hoffman a récolté au moins un point dans un 17e match de suite (10 buts, 10 aides) en marquant en avantage numérique tard en troisième période. Il est le cinquième joueur de l'histoire de la LNH à connaître une aussi longue séquence du genre à sa première saison avec une équipe.

Troy Brouwer et Aleksander Barkov ont également fait mouche pour les Panthers, qui ont une fiche de 2-3 depuis le début d'un voyage de six rencontres.

Roberto Luongo a été remplacé devant le filet des Panthers tôt en troisième période après avoir accordé six buts sur 28 tirs. James Reimer a pris la relève et a stoppé quatre des cinq lancers dirigés vers lui.