Leon Draisaitl procure la victoire aux Oilers

C'est donc une entrée en scène réussie pour le nouvel entraîneur-chef des Oilers, Ken Hitchcock.

Draisatl a aussi été complice de deux buts.

Connor McDavid a récolté un 100e but dans la LNH, à son 230e match. Chez les Oilers, seuls Wayne Gretzky (145 games), Glenn Anderson (183) et Jari Kurri (214) ont atteint ce plateau plus rapidement.

McDavid a aussi fourni une passe sur le but égalisateur de Drake Caggiula, en début de troisième période.

McDavid a obtenu sept points à ses quatre derniers matchs. Le hockeyeur de 21 ans se classe au troisième rang de la ligue avec 31 points, cette saison.

Ryan Nugent-Hopkins a été l'autre buteur des Oilers, tandis que Mikko Koskinen a fait 22 arrêts.

Hitchcock a été engagé en début de journée, en remplacement de Todd McLellan.

Martin Jones a bloqué 19 tirs. Joonas Donskoi, Marcus Sorensen et Logan Couture ont fait mouche pour les Sharks.

San Jose va recevoir les Canucks de Vancouver vendredi, en conclusion d'un séjour de six matchs à la maison.

Les cinq matchs suivants des Sharks auront lieu à l'étranger. Ça inclut une visite au Centre Bell, le 2 décembre.