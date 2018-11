Jeff Petry était «sous-évalué», selon Taylor Hall

(Newark) Taylor Hall a passé les cinq premières saisons de sa carrière avec Jeff Petry chez les Oilers d'Edmonton, et il est bien conscient de ce que Petry accomplit à Montréal.

À l'hiver 2015, le Canadien avait acquis Petry contre des choix de 2 e et de 4 e tours. L'Américain présentait alors une fiche de -25 avec les Oilers, après avoir affiché -22 la saison précédente, mais c'était au sein d'une équipe dysfonctionnelle. Hall voyait au-delà de ces chiffres.

À 24 ans, Jean-Sébastien Dea est-il en train de faire sa place dans la LNH ? Réclamé au ballottage en début de saison, le Québécois a disputé 17 des 19 premiers matchs des Devils cette saison. Même s'il ne joue qu'une dizaine de minutes par match, l'ancien des Huskies de Rouyn-Noranda a amassé cinq points.

Dea a passé les quatre dernières saisons dans l'organisation des Penguins de Pittsburgh, mais il a seulement disputé six matchs dans la LNH. Les Devils sont dirigés par l'ancienne garde des Penguins, mais l'entraîneur-chef, John Hynes, assure que ça n'a rien à voir avec sa venue au New Jersey.

«Ça passe surtout par les recruteurs professionnels, explique-t-il. Je ne l'avais pas vu jouer depuis longtemps. Mais quand je pense à ce qu'il était quand je l'ai eu à sa première année pro, c'est le jour et la nuit. Il est plus responsable, il s'est développé physiquement pour tenir son bout malgré sa taille. Il a travaillé et maintenant, il a sa chance.»

Dea devrait patiner au sein du quatrième trio ce soir.

