Andy Greene: le dernier des Mohicans?

(Newark) Noël approche et vous voulez impressionner la visite? Demandez à vos invités qui est le capitaine des Devils du New Jersey. S'ils nomment Taylor Hall ou Travis Zajac, vous les félicitez pour leur effort. S'ils font comme un loustic de l'équipe des sports de La Presse et qu'ils répondent Scott Stevens, vous coupez les lacets de leurs bottines.

Non, le capitaine des Devils est Andy Greene, et ce, depuis maintenant trois ans. Greene est certainement reconnu à sa juste valeur chez lui, mais son rayonnement ailleurs dans la LNH n'est pas comparable à celui des Sidney Crosby, Connor McDavid, Alexander Ovechkin, Steven Stamkos et compagnie.

Malgré son relatif anonymat, Greene occupe un rôle de premier plan chez les Devils. À 36 ans, il joue encore plus de 21 minutes par match. Seulement, ne le cherchez pas dans la colonne des points: il n'en a jamais amassé plus de 37 en une saison et ça fera bientôt une décennie. Cherchez-le plutôt dans la colonne des tirs bloqués: 188 l'an passé (4e dans la LNH), 58 cette saison (3e).

«Ce qu'il fait sur la patinoire n'apparaît pas sur la feuille de pointage, mais il est très important pour notre équipe», explique Nico Hischier, l'attaquant de 19 ans ultra-talentueux des Devils.

«On s'est rajeunis ces dernières années et il y a eu beaucoup de roulement de personnel, rappelle John Hynes, entraîneur-chef des Devils. C'était important d'établir une culture, de montrer comment on veut que les choses soient faites, et Andy est important pour ça.

«C'est un vrai pro, qui tire le maximum de ses habiletés. Il a fait sa place grâce à son travail et pour continuer, il doit s'assurer de garder un bon niveau de forme. Ce n'est pas un joueur qui s'en tire simplement avec son talent naturel. C'est un bon capitaine, car il prêche par l'exemple.»

La fin d'une époque

La Presse a répertorié les capitaines des équipes de la LNH en 2003-2004, dernière saison avant le lock-out qui a débouché sur les changements que l'on connaît.

Portaient alors le C Luke Richardson (Columbus), Jason Smith (Edmonton), Mattias Norstrom (Los Angeles), Greg Johnson (Nashville) et Steve Konowalchuk (Washington). Des joueurs perçus comme «le corps et l'âme» de leur équipe, mais qui ne remplissaient pas nécessairement les filets adverses.

Aujourd'hui, Greene est peut-être le seul capitaine de ce genre dans la LNH. Zdeno Chara (Boston), Nick Foligno (Columbus) et Justin Williams (Caroline) ne génèrent plus des tonnes d'attaque, mais ils l'ont déjà fait. Sinon, il y avait aussi Derek MacKenzie (Floride), mais voilà qu'en septembre, il a cédé sa place au très doué Aleksander Barkov.

Quand Greene a été élu, à l'aube de la saison 2015-2016, il succédait à Bryce Salvador, un autre capitaine qui s'illustrait dans l'ombre. «Il devenait vraiment celui autour de qui les gars gravitaient, se souvient Salvador, aujourd'hui analyste aux matchs des Diables. C'était lui qui organisait nos pools de football, du March Madness, du Tournoi des maîtres. Il prévoyait nos soirées pour le Super Bowl. Il faisait ça instinctivement.»

Tant et si bien que lorsque le temps de voter pour un capitaine est venu, un seul nom s'imposait, malgré la présence d'un vétéran aguerri comme Travis Zajac, ou d'un bon jeune attaquant comme Adam Henrique.