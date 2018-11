Les Blues prendront leur temps pour remplacer Mike Yeo

Le directeur général Doug Armstrong a congédié Mike Yeo après la défaite de 2-0 face aux Kings de Los Angeles, lundi. Craig Berube a été désigné entraîneur par intérim pendant que Armstrong s'attelle à dresser une liste de candidats pour le poste permanent.

«Il y aura des entraîneurs expérimentés sur cette liste, a-t-il révélé lors d'une conférence de presse, mardi. Il y aura aussi des entraîneurs européens. De même que des entraîneurs universitaires. Des entraîneurs d'équipes juniors. Nous n'allons pas nous limiter dans notre recherche.»

Armstrong n'a pas non plus exclu l'ancien entraîneur des Blues, Joel Quenneville, récemment congédié par les Blackhawks de Chicago. Il a ajouté qu'il est peu probable qu'un entraîneur permanent soit embauché dès cette saison.

«C'est possible. Mais j'en doute, a ajouté Armstrong. Ce n'est pas un processus que nous allons commenter au fur et à mesure. L'objectif de cette équipe de hockey est de gagner des matchs et c'est mon travail de l'aider en ce sens.»

À cette fin, Larry Robinson, membre du Temple de la renommée et ancien défenseur étoile du Canadien de Montréal, assistera Berube pendant trois semaines à un mois en raison de l'inexpérience des adjoints en poste. Robinson, âgé de 67 ans, a remporté la coupe Stanley alors qu'il était l'entraîneur des Devils du New Jersey.

«Je pense que la présence de Larry permettra à Craig d'avoir une personne à qui parler et qui est passé par là, et c'est bon pour lui», a expliqué Armstrong.

Armstrong a congédié Yeo environ deux heures après une troisième défaite par jeu blanc en quatre matchs. C'était aussi une quatrième défaite en cinq matchs. La séquence de l'équipe sans marquer un seul but est maintenant de plus de sept périodes.

Avec un dossier de 7-9-3, les Blues occupent le dernier rang de la section Centrale. Leurs 17 points les classent avant-derniers dans la LNH, devant seulement les Kings de Los Angeles.

«La conversation que j'ai eue avec lui la nuit dernière se résume à que nous devions faire un changement, a dit Armstrong. J'ai l'intention de m'entretenir de nouveau avec Mike plus tard, et je le remercie et l'assure du fait qu'il paie pour mes erreurs et celles de l'ensemble de l'organisation. C'est très regrettable.»

Les Blues ont raté les séries éliminatoires par un point la saison dernière et ils ont entrepris cette saison avec l'espoir d'être dans la course aux séries. Ils ont acquis le centre Ryan O'Reilly lors d'un échange avec les Sabres de Buffalo. Armstrong a également recruté les attaquants Tyler Bozak, Patrick Maroon et David Perron.

«En fin de compte, notre dossier fait foi de tout, a prétendu Armstrong. Quand il est arrivé, il a été capable de regrouper l'équipe et nous avons connu un bon parcours. Nous avons gagné une ronde éliminatoire. Nous avions une bonne impression de l'équipe. Cela s'est poursuivi lors des 25 matchs suivants de la saison suivante. Puis nous avons frappé un mur en décembre et nous avons été incapables de nous relever.»

Berube, un ancien joueur de 52 ans, s'est joint aux Blues en juin 2017. Il dirigeait alors le club-école dans la Ligue américaine, les Wolves de Chicago (fiche de 44-19-13 et un titre de section en 2016-17).

Berube vient en relève comme entraîneur pour la deuxième fois en milieu de saison, après avoir succédé à Peter Laviolette avec les Flyers après trois matchs à la saison 2013-14. En deux saisons, il avait présenté un palmarès en saison régulière de 75-58-28. Les Flyers ont participé aux séries éliminatoires en 2013-14, mais ont perdu au premier tour.