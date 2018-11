Brooks Orpik devra s'absenter au moins un mois

Le vétéran défenseur Brooks Orpik des Capitals de Washington a subi une arthroscopie au genou droit et il devra s'absenter de quatre à six semaines.

Associated Press Arlington

Orpik a raté les neuf derniers matchs.

Il a compilé un but et une mention d'aide en 10 matchs cette saison. Il n'a pas joué depuis le 27 octobre et son nom a été placé sur la liste des blessés, le 9 novembre.

Après avoir aidé les Capitals à gagner la Coupe Stanley la saison dernière, l'athlète de 38 ans a été échangé à l'Avalanche du Colorado, son contrat a été racheté et il est revenu à Washington.

Il a accepté une entente d'un an d'une valeur de 1 million US avec un boni de 500 000 $ s'il dispute au moins 41 matchs, ce qui pourrait maintenant lui être difficile en raison de cette blessure.

Orpik en est à sa 16e saison dans la LNH. Il a besoin de disputer encore huit pour atteindre le plateau de 1000 en carrière.