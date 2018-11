Hyman permet aux Maple Leafs de l'emporter

Zach Hyman a donné les devants aux siens tard en troisième période et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Blue Jackets de Columbus 4-2, lundi soir.

Le deuxième but de la saison de Hyman est survenu alors qu'il restait 4:22 à écouler en temps réglementaire. L'ailier a redirigé un tir de la pointe de Morgan Rielly après que les Maple Leafs eurent remporté une mise en jeu en territoire ennemi. Hyman a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert.

John Tavares, qui a ajouté une aide, et Tyler Ennis ont aussi fait bouger les cordages pour les Maple Leafs, qui ont signé une quatrième victoire de suite. Frederik Andersen a effectué 37 arrêts. Mitch Marner et Ron Hainsey ont tous les deux obtenu deux mentions d'aide.

Les Maple Leafs revenaient d'un voyage de trois parties en Californie, au cours desquelles ils ont balayé leurs adversaires. La victoire de lundi leur a permis de montrer une fiche d'au-dessus de ,500 à domicile.

Cam Atkinson et Pierre-Luc Dubois ont amassé un but et une assistance chacun pour les Blue Jackets. Sergei Bobrovsky a stoppé 22 rondelles.

Atkinson a fait bouger les cordages dans un cinquième match consécutif. Il a été nommé la première étoile de la dernière semaine dans la LNH.