Tom Wilson veut changer

Wilson, c'est bien sûr cet attaquant des Capitals de Washington, qui a été suspendu le temps de 14 matchs - un arbitre indépendant a réduit la suspension de départ, prévue pour 20 matchs - suite à un coup à la tête d'Oskar Sundqvist des Blues de St. Louis.

La réputation du joueur des Caps n'est plus à faire, et elle n'est pas très bonne non plus. Mais celui qui disputera ce soir au Centre Bell un quatrième match depuis son retour au jeu comprend qu'il doit changer.

«Bien sûr que je comprends, a-t-il dit ce matin au terme de l'entraînement des Capitals. Je ne peux pas rater autant de matchs en étant assis dans les estrades. Peu importe ce qui doit changer, je dois trouver une solution. Les grosses mises en échec qui jadis changeaient le cours d'un match, elles sont plus risquées de nos jours. On peut être agressif mais il faut aussi jouer de manière intelligente.»

Wilson est très bien au fait de sa réputation, mais il estime aussi qu'elle est surfaite. Il affirme avoir déjà eu droit à quelques franches discussions avec les représentants de la LNH et du Département de sécurité des joueurs.

«Je n'ai jamais été le genre à sauter sur la glace pour viser des gars. J'essaie de donner de bonnes mises en échec, mais vous ne me voyez jamais donner du coude ou darder un adversaire, rien de ces gestes de bas étage. Ce qui est arrivé (avec la mise en échec sur Sundqvist), ce n'est pas le résultat que je voulais. Mais c'est arrivé et je dois composer avec ça. Ça va tellement vite maintenant, il faut prendre une décision sur la glace en un dixième de seconde. Mais je dois m'assurer de jouer selon les règles.»

Depuis son retour, Wilson a déjà récolté trois points en trois matchs. Il a été sur la glace pendant 24:24 de temps de jeu lors de la dernière rencontre de son équipe.