Un défenseur du Tricolore en vitrine?

Le choc d'une telle annonce ne pourrait être plus faible. Avec huit défenseurs en santé et le retour imminent de Shea Weber, il y a trop de monde, et on veut éviter la même conclusion que lorsque Jacob De La Rose est passé au ballottage.

Voici en résumé le dilemme: Noah Juulsen et Victor Mete sont exempts de ballottage, mais ils font partie de l'avenir du Canadien. Xavier Ouellet et Mike Reilly seraient probablement réclamés s'ils étaient soumis au ballottage. Shea Weber et Jeff Petry sont les valeurs sûres à la ligne bleue.

Il reste Jordie Benn, dont le contrat (et le rendement surprenant) le rend facile à échanger, ou David Schlemko et Karl Alzner, dont les contrats les rendent respectivement difficiles et presque impossibles à échanger.

- - -