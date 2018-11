Canadien-Canucks: Mike Reilly encore laissé de côté

C'est ainsi dire que les défenseurs Karl Alzner et Mike Reilly seront encore laissés de côté.

« Reilly n'est pas à son meilleur, a dit l'entraîneur avant le match. Il perd beaucoup de bagarres. Je ne veux pas dire qu'il est nonchalant, mais il n'est pas assez combatif. Certaines parties de son jeu le mettent dans le trouble. Ce sont des choses qu'on a déjà vues par le passé. Comme tous les joueurs depuis le début de la saison, un peu de recul leur donne la possibilité de revenir plus fort. Il a eu un bon début de saison, mais ça fait un bout de temps qu'il avait des difficultés de ce côté-là. »

Ce sera un deuxième match dans les gradins de suite pour Reilly, un troisième pour Alzner.

Pour plusieurs membres du Canadien, c'est aussi un retour dans une ville qu'ils connaissent bien, Vancouver. C'est le cas notamment pour Brendan Gallagher qui est déménagé dans la région lorsqu'il avait 12 ans. Plusieurs membres de son entourage seront d'ailleurs au match.

Le match contre les Cancuks sera aussi l'occasion pour Gallagher et ses coéquipiers de voir de près le phénomène Elias Pettersson. Un joueur spectaculaire à surveiller, évidemment, même s'il n'a pas obtenu de point à ses quatre derniers matchs. Bizarrement, les Canucks ont perdu ces quatre matchs...

« J'ai beaucoup d'amis et de membres de ma famille qui sont des partisans des Canucks, a dit Gallagher. J'en entends parler un peu trop. Je sais le genre de joueurs qu'il peut devenir, et qu'il est probablement déjà. C'est excitant pour les partisans et pour nous de le voir une première fois. »