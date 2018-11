Des nouvelles d'Alexander Romanov

Dans le camp européen, on gardait évidemment un oeil sur Alexander Romanov, choix inattendu de deuxième tour du Canadien en juin dernier.

Le défenseur jouait en apparence un bon match, sans fantaisie. On a peut-être noté une bévue flagrante en fin de deuxième période, lorsqu'il a tricoté quelque peu dans son territoire pour amorcer une sortie de zone, sans succès. Son équipe menait alors 3-1.

La sirène se fait entendre. Son entraîneur, Valeri Bragin, le prend en grippe et le sermonne en traversant la patinoire pour regagner le vestiaire. (L'entraîneur parle, gesticule, montre du doigt, sans donner de droit de réplique au joueur. Au risque de mal interpréter la culture russe, La Presse a estimé qu'il s'agissait d'une gronderie.)

La Russie l'emporte finalement 5-1. Après le match, Romanov rencontre les médias. Le relationniste de l'équipe russe joue le rôle d'interprète. Romanov se débrouille en anglais et avait donné quelques réponses dans cette langue au repêchage, mais il demeure hésitant.

Avec le relationniste comme filtre, les chances de succès sont minces, mais tentons tout de même notre chance: qu'est-ce que Bragin lui a dit? C'est la seule question que l'interprète ne lui aura pas traduite. Sourire en coin, Romanov répond en russe pendant sept secondes.

L'interprète: «Il a répondu, mais on ne devrait pas discuter des conversations entre un entraîneur et ses joueurs!» Romanov lui lance un regard à la fois incrédule et amusé... On ne le saura jamais!

Du jeu simple

Romanov a joué les cinq matchs des Russes depuis leur arrivée au Canada. Il a terminé celui d'hier sans point, mais avec un différentiel de +1.

Pour ce premier duel sur le sol québécois, on a pu découvrir un défenseur pas flamboyant du tout, mais certainement à son affaire, qui a balayé sa part de retours devant son filet. Le transport de la rondelle n'est pas sa tasse de thé; on a noté une belle feinte aux dépens de Pierre-Olivier Joseph, mais à 5-1 en fin de match.

Le jeu physique, c'est un peu plus sa tasse de thé. Il pèse officiellement 185 lb, même si, à l'oeil, on a l'impression qu'il est plus costaud. Opposé à l'excellent Alexis Lafrenière à plusieurs reprises, il a tenu tête au grand espoir du hockey québécois, l'empêchant de déborder.

Après avoir repêché Romanov en juin dernier, Trevor Timmins l'a comparé à Alexei Emelin. Un de nos espions dans les gradins y a été de la même comparaison, même si l'ancien du Canadien, à 6 pi 2 po, a une plus grande portée que Romanov (5 pi 11 po). «Il joue avec de la hargne, il a du chien», a-t-il noté.

Un autre espion l'a trouvé «alerte défensivement, intense à un contre un», tout en vantant sa propension à se placer dans les lignes de tir. Encore ici, son jeu défensif retient davantage l'attention. D'ailleurs, son seul but dans le tournoi a été marqué sur un tir de routine, un cadeau du gardien de l'Ontario Hunter Jones.

«Je n'ai rien fait de bien spécial. C'était un match normal. J'ai bien exécuté ce que les entraîneurs me demandaient et je ne crois pas avoir fait d'erreur», a-t-il dit, au sujet de sa performance d'hier.

«Je me considère comme un défenseur robuste qui aime frapper, mais qui a aussi un bon tir. C'est pourquoi je crois que je peux être bon dans les deux sens de la patinoire.»

La KHL et le Mondial junior?

L'été dernier, l'agent de Romanov nous confiait qu'il s'attendait à ce que son client obtienne des rappels de temps à autre en KHL. Voici qu'il a disputé 21 des 26 premiers matchs de la saison du CSKA Moscou (Romanov a raté au moins trois matchs en raison du tournoi actuel).

Le jeune homme de 18 ans n'a toujours pas de point et présente un différentiel de +10. Selon le site officiel de la KHL, il joue 9 min 51 s par match et a distribué 21 mises en échec.