Canadien-Oilers: une vilaine tendance

(EDMONTON) C'est exactement en raison de matchs comme celui-là, hier soir à Edmonton, qu'il faut mettre un léger frein aux grands élans d'optimisme, aux refrains bourrés de références à des lendemains meilleurs, et pourquoi pas, mettre aussi un frein aux blagues faciles de défilés et de chaises pliantes.

Le Canadien a donc perdu ce match par une marque spectaculaire de 6-2, contre des Oilers qui n'allaient pas très bien (quatre défaites de suite avant la mise en jeu initiale), mais qui ont tout de même le talent que l'on sait. Ça n'allait pas être facile et puis, de toute façon, ça l'est rarement avec cette équipe.

Mais il y a tout de même une vilaine tendance qui se dessine dans ce ciel gris de novembre: le Canadien trébuche trop souvent en défense. Des sept matchs disputés par le CH jusqu'ici depuis le début du mois, six ont été des matchs de quatre buts accordés ou plus. Pire, le Canadien a accordé au moins cinq buts à trois de ses quatre derniers matchs.

Si on recule encore un peu plus loin, on remarque que cette équipe a généreusement offert à l'adversaire au moins quatre buts à sept de ses huit derniers matchs.

C'est rarement une recette gagnante, ça.

«On en a parlé, on ne peut pas s'embarquer dans des matchs à haut pointage et s'embarquer dans des matchs de 6-5 ou 5-4, a expliqué le défenseur David Schlemko, qui ne s'est pas défilé. Il faut corriger ça assez rapidement.»

En effet, et même si on peut présumer que la défense du Canadien aura meilleure mine avec le retour prochain de Shea Weber, il y a cette tendance, cette mauvaise habitude, où c'est chaque défenseur du club qui se permet trop souvent un mauvais match.

Quand ça arrive, il faut évidemment que le gardien soit en mesure de sauver les fesses de ses coéquipiers de temps à autre, mais on va se le dire, ça non plus, ça n'arrive pas si souvent. Pendant que Carey Price tente de retrouver ses repères et de faire le ménage «en haut», Antti Niemi s'est retrouvé avec un deuxième départ de suite, et si le Finlandais a réussi quelques arrêts spectaculaires, il a quand même accordé six buts, dont la moitié des buts qui sont à classer dans la catégorie «mauvais».

C'est vrai que Niemi a souvent été laissé tout seul hier, surtout en troisième, mais soyons sérieux: la dernière grosse performance d'un gardien du Canadien remonte au 27 octobre à Boston.