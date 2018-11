Rangers: Buchnevich ratera de quatre à six semaines

Les Rangers de New York ont annoncé que l'attaquant Pavel Buchnevich allait rater de quatre à six semaines d'activités en raison d'un pouce cassé.

Associated Press New York

Le joueur de 23 ans a subi une blessure lors d'un gain de 5-4 en tirs de barrage des Rangers contre les Blue Jackets de Columbus, samedi soir. Buchnevich avait récolté un but et une aide dans la rencontre.

Buchnevich a obtenu trois buts et trois passes lors des six dernières parties des Rangers, qui connaissent leur meilleure série de succès de la campagne (5-0-1). L'attaquant a inscrit cinq buts et neuf points en 14 matchs cette saison.

L'entraîneur-chef des Rangers, David Quinn, a déclaré lundi que l'équipe allait attendre de voir ses performances des prochaines parties avant de décider si elle rappellerait un joueur pour remplacer Buchnevich.

Les Rangers devraient aussi se passer des services de l'attaquant Mats Zuccarello pour leur duel de lundi contre les Canucks de Vancouver. Quinn espère le revoir dans la formation jeudi soir, lorsque les Rangers croiseront le fer avec les Islanders de New York.