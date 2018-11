Jaroslav Halak frustre les Golden Knights

David Pastrnak a une fois de plus touché la cible et Danton Heinen, Jeremy Lauzon et Brad Marchand ont complété la marque pour permettre aux Bruins de mettre la main sur une quatrième victoire en six matchs. Halak a remporté ses trois derniers départs face aux Golden Knights, allouant un total de cinq buts.

Cody Eakin a fait scintiller la lumière des buts, tandis que Malcolm Subban a réalisé 33 arrêts. Les Golden Knights ont encaissé un troisième revers en quatre matchs à l'étranger.

Une journée après avoir réussi son deuxième tour du chapeau de la saison, Pastrnak a fait mouche en avantage numérique pour sceller la victoire en fin de troisième période. Avec 16 buts à sa fiche, il s'est hissé au premier rang de la LNH à ce chapitre.

Les Bruins ont eu sept occasions en avantage numérique, dont trois fois avec un avantage de deux hommes.