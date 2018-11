Les Panthers écrasent les Sénateurs 5-1

Aleksander Barkov a fait bouger les cordages à deux reprises et les Panthers de la Floride ont dicté le ton de la rencontre en inscrivant cinq buts en période médiane pour finalement l'emporter 5-1 devant les Sénateurs d'Ottawa, dimanche soir.

Associated Press Sunrise

Il s'agissait de leur quatrième victoire d'affilée.

Barkov a été la bougie d'allumage des Panthers en deuxième période. Il a d'abord nivelé la marque 1-1 après 3 : 05 de jeu et a par la suite creusé l'écart 3-1 alors qu'il restait un peu plus de cinq minutes à faire avant le deuxième entracte.

Frank Vatrano, Troy Brouwer et Jonathan Huberdeau ont également trouvé le fond du filet et James Reimer a repoussé 33 tirs. Reimer a débuté la rencontre à la place de Roberto Luongo, puisqu'il profitait d'une journée de congé après avoir aidé les Panthers à l'emporter 4-2 devant les Islanders de New York la veille.

Mike Hoffman a également récolté deux mentions d'aide. Il a obtenu au moins un point à ses 12 derniers matchs.

Ryan Dzingel a été l'auteur du seul but des Sénateurs et Mike McKenna a réalisé 35 arrêts à son premier départ de la saison. Le gardien partant Craig Anderson a profité lui aussi d'une soirée de repos après avoir disputé la rencontre samedi, face au Lightning de Tampa Bay.