 Les Sabres triomphent sur le Canadien dans un festival offensif 

Rasmus Ristolainen a trouvé le fond du filet à 1 : 38 de la période de prolongation et les Sabres de Buffalo ont vaincu le Canadien de Montréal 6-5 jeudi soir au Centre Bell.

Ristolainen a battu Carey Price d'un tir d'une quarantaine de pieds après que Artturi Lehkonen eut raté une chance en or quelques secondes plus tôt.

Pour un deuxième jeudi consécutif, les amateurs réunis au Centre Bell ont eu droit à un match fertile en rebondissements de toutes sortes, tout particulièrement en première période.

Lors de ce premier vingt, les Sabres ont pris trois avances qu'ils n'ont conservées que pendant exactement trois minutes 50 secondes. L'une de ces avances n'a duré que dix secondes.

Encore une fois, Max Domi a été le meilleur joueur du Canadien avec une récolte de trois points, sa soirée la plus productive depuis son arrivée à Montréal.

Domi, qui a inscrit au moins un point à ses cinq derniers matchs, a récolté des mentions d'aide sur les buts de Jonathan Drouin (5e), d'Andrew Shaw (2e) et de Tomas Tatar (6e).

Matthew Peca et Nicolas Deslauriers ont également connu une bonne soirée à l'attaque avec des récoltes d'un but et une aide chacun.

Le but de Deslauriers, son premier de la saison, a été réussi en désavantage numérique avec un peu moins de deux minutes à écouler à la période médiane et permettait au Canadien de prendre l'avance pour la seule fois de la rencontre, 5-4.

Vladimir Sobotka et Jeff Skinner ont dirigé l'attaque des Sabres avec deux buts chacun. Conor Sheary a également déjoué Price, qui a repoussé 25 tirs. Jack Eichel, Sam Reinhart et Evan Rodrigues ont ajouté deux mentions d'aide chacun.

Victime d'au moins cinq buts dans un deuxième match de suite, Price n'a pas toujours été bien appuyé par ses coéquipiers, mais a aussi donné l'impression de se battre avec la rondelle.

Si cela peut le consoler, Price a joué tout le match, ce dont n'a pu se targuer Linas Ullmark, victime de cinq buts sur 32 tirs en 40 minutes de jeu. Il a d'ailleurs très mal paru sur le but de Deslauriers alors que la rondelle s'est faufilée entre ses jambières.

Carter Hutton l'a remplacé en troisième et a bloqué les cinq rondelles dirigées vers lui.

Le Canadien disputera son prochain match samedi soir au Centre Bell alors qu'il accueillera Max Pacioretty et les Golden Knights de Vegas.

Il s'agira du dernier match des hommes de Claude Julien devant leurs partisans d'ici le 19 novembre. Entre-temps, ils passeront une semaine dans l'Ouest canadien pour des escales à Edmonton, à Calgary et à Vancouver.