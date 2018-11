Les Capitals battent les Penguins 2-1

T. J. Oshie a inscrit le but gagnant avec 1 : 14 à faire même s'il a dû retraiter deux fois au vestiaire au cours du match en raison de blessures et les Capitals de Washington ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 2-1, mercredi.

Oshie a été atteint au visage par un bâton en première période et est revenu au jeu au début du deuxième vingt. Il a ensuite été victime d'une mise en échec à la tête d'Evgeni Malkin en troisième période, mais est revenu au jeu quelques minutes plus tard. Oshie a finalement joué les héros en profitant d'une passe dans l'enclave de John Carlson pour marquer son huitième but de la saison.

Malkin a écopé une punition de match pour son geste, qui devrait être révisé par le département de la sécurité des joueurs de la LNH. En entrée de zone, Malkin venait de remettre le disque vers un coéquipier à sa gauche quand il a vu Oshie s'approcher de lui à sa droite. Malkin a alors semblé sauter et a atteint Oshie à la tête avec son épaule droite.

Alex Ovechkin a aussi touché la cible pour les Capitals, tandis que Braden Holtby a brillé contre un barrage de 42 lancers.

Sidney Crosby a été l'unique buteur des Penguins, qui ont perdu un cinquième match de suite (0-4-1) après avoir connu une séquence de quatre victoires. Casey DeSmith a repoussé 20 tirs.

C'est la première fois depuis décembre 2015 que les Penguins perdent cinq matchs d'affilée. Mike Sullivan avait été nommé entraîneur-chef en relève à Mike Johnston, congédié, à la suite de la première de ces cinq défaites de suite.