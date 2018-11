Antti Niemi contre Thomas Greiss

Du reste, Claude Julien a dit souhaiter un réveil de l'avantage numérique, blanchi dans les cinq derniers matchs (0 en 15). «On voit de bonnes choses. Mais parfois, on force le jeu sans raison. On peut être meilleurs pour ça, a indiqué l'entraîneur-chef. Mais un peu de chance aiderait, car des fois, on exécute bien, mais on est malchanceux. En même temps, on se concentre sur ce qu'on peut contrôler et on peut être meilleurs dans nos choix de jeux.»

Pour l'occasion, Antti Niemi défendra le filet du Tricolore, et sera opposé à Thomas Greiss. Niemi obtient le départ puisque le CH jouera également demain, contre les Rangers de New York.

Surprenants Islanders

Julien souhaite aussi un réveil de l'avantage numérique, car les Islanders font belle figure cette saison, notamment grâce à leur jeu défensif. Ils n'accordent que 2,31 buts par match, la troisième moyenne de la LNH. En 13 matchs, ils n'ont permis que 18 buts à 5 contre 5.

C'est là un autre tour de force de Barry Trotz, qui s'est joint aux Islanders l'été dernier, après avoir remporté la Coupe Stanley avec les Capitals. Son équipe a remporté ses cinq derniers matchs et présente une fiche de 8-4-1.

L'autre surprise chez les Islanders: un premier trio qui demeure productif. L'an passé, l'unité formée d'Anders Lee, John Tavares et Josh Bailey a cartonné. Mais semble-t-il, selon des gens de hockey bien informés, qu'un des trois joueurs, Tavares, a quitté les Islanders cet été.

Brock Nelson pilote maintenant ce trio, et il compte sept buts après 13 matchs. Bailey, lui, avait amassé 71 points l'an dernier, et il en compte déjà 15.

«Je ne suis pas surpris, a assuré Phillip Danault, qui sera sans doute confronté à cette unité. Nelson est bon dans les deux sens de la patinoire, il est capable de marquer et d'alimenter ses ailiers. C'est un trio très dangereux. Bailey est un marqueur naturel. Lee n'est pas le plus vite, mais il est très fort sur la rondelle et fait de bons jeux avec la rondelle.»

On note aussi que ce trio est pesant: Lee pèse 231 lb, et les deux autres, 212 lb chacun. Dans ce contexte, il sera intéressant de surveiller Victor Mete, le plus petit défenseur du CH à 183 lb. En plus de ce trio, les Islanders comptent sur Cal Clutterbuck, Leo Komarov et Ross Johnston comme poids lourds.

«Je dois continuer à jouer de ma façon. Je ne vais pas battre un adversaire de puissance, mais je peux être plus intelligent, le forcer à aller à un endroit où il ne veut pas aller, et si je peux lui enlever la rondelle comme ça, j'aurai fait mon travail», explique Mete.

«Victor est meilleur dernièrement pour fermer le jeu avec vitesse et bâton, a ajouté Julien. J'ai coaché Rafalski, et il n'a jamais été gros, mais il était très bon pour tuer les jeux. C'est ce sur quoi on travaille avec Victor, pour qu'il tue des jeux avec sa vitesse, avec son bon bâton.»

- - -

Les formations probables ce soir

Canadien

Tatar-Danault-Gallagher

Drouin-Domi-Hudon

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Deslauriers-Peca-Shaw

Benn-Petry

Reilly-Juulsen

Ouellet-Mete

Niemi

Islanders (selon Andrew Gross, de Newsday)

Lee-Nelson-Bailey

Beauvillier-Barzal-Eberle

Ladd-Filppula-Komarov

Johnston-Cizikas-Clutterbuck

Leddy-Pulock

Hickey-Mayfield

Pelech-Boychuk