Le Canadien s'incline face au Lightning 4-1

Le hockey a changé au fil du temps et ce qui a déjà été une mise en échec légale et utile ne l'est peut-être plus en 2018. Nicolas Deslauriers et le Canadien de Montréal l'ont constaté à la dure samedi soir.

Steven Stamkos a inscrit un doublé et il a guidé le Lightning de Tampa Bay vers une victoire de 4-1 au Centre Bell.

Le sommaire du match

Le premier but de Stamkos, son 3e de la saison, a permis au Lightning de créer l'égalité dans le match à 13 : 42 du premier vingt.

Il est survenu au moment même où Deslauriers allait quitter le banc des punitions après avoir été pris en défaut pour avoir donné de la bande à l'endroit de Ryan McDonagh derrière le filet d'Andrei Vasilevskiy. Sur la séquence, Deslauriers a fait quelques enjambées et frappé le défenseur alors que celui-ci lui tournait le dos.

Après le match, Deslauriers était à son casier, entouré de plusieurs journalistes, et cherchait à comprendre ce qui s'était produit.

« Je n'ai pas encore vu la reprise. J'ai entendu dire que c'était 50-50. S'il ne sait pas que je le frappe, je ne sais pas ce qu'il attend. Il devrait savoir quelle sorte de joueur je suis et se protéger quand je m'en viens. Je pense que c'est lui qui s'est mis dans une position vulnérable. Je ne pense pas que je méritais une punition là-dessus. »

Au moment de la punition, le Canadien détenait un net avantage de 10-4 au chapitre des tirs au but. Le reste de la période, le Lightning a dirigé 14 rondelles vers Carey Price comparativement à deux pour le Canadien vers Vasilevskiy.

Moins de trois minutes après le but de Stamkos, J. T. Miller (4e) trouvait le fond du filet à son tour.

Stamkos, dès la première minute de la troisième période, et Yanni Gourde (5e), avec un peu plus de quatre minutes à écouler au temps réglementaire, ont également déjoué Price, qui a réalisé 32 arrêts, dont plusieurs importants, et qui n'y pouvait rien sur les buts des hommes de Jon Cooper.

Chez le Canadien (7-4-2), Max Domi a poursuivi son excellent début de saison en obtenant son septième but de la campagne, soit deux de moins que lors de chacune des deux dernières saisons avec les Coyotes de l'Arizona.

Par ailleurs, pour déjà la neuvième fois cette saison en 13 parties - à comparer à presque le double de parties il y a un an - les hommes de Claude Julien ont été les premiers à frapper lors d'un match.

Et pour la troisième fois de la campagne, ils l'ont fait à l'intérieur des 60 premières secondes d'une période lorsque Domi a récolté un cinquième but à ses cinq dernières rencontres grâce à un tir qui s'est faufilé derrière Vasilevskiy, dans la partie supérieure droite.

Le Tricolore a eu plusieurs autres belles occasions de faire vibrer les cordages. Mais contrairement à Braden Holtby jeudi, quand le Canadien a défait les Capitals de Washington 6-4, Vasileviskiy a été solide et presque totalement imperméable alors qu'il a bloqué 34 des 35 rondelles dirigées vers lui.

Et pour un cinquième match d'affilée, le Canadien a été blanchi en avantage numérique, laissant filer quatre opportunités.

Dimanche, les joueurs du Canadien auront congé d'entraînement et s'envoleront en direction de New York pour leur première séquence de deux matchs en deux soirs cette saison.

Lundi soir, le Tricolore sera à Brooklyn pour se mesurer aux Islanders. Mardi, il fera escale au Madison Square Garden pour affronter les Rangers.

Cette courte sortie sera suivie de deux autres matchs au Centre Bell, jeudi contre les Sabres de Buffalo et samedi face aux Golden Knights de Vegas et, possiblement, Max Pacioretty, s'il est rétabli de sa blessure au haut du corps.

Échos de vestiaire

Claude Julien, au sujet du changement de rythme en première période après la punition à Nicolas Deslauriers :

« Je ne suis pas nécessairement d'accord pour dire que le momentum a changé. C'est sûr que le Lightning a marqué et a ensuite pris l'avance, mais on est revenu en deuxième période et on a eu de bonnes chances de marquer. Il faut donner crédit au gardien de l'autre côté. Il était dur à battre ce soir. »

Steven Stamkos, au sujet du début du match et de son but en première période :

« Ç'a été un but important, ça nous a donné du rythme. Notre gardien a fait du très bon travail pour garder le match serré et nous permettre de retrouver nos jambes. C'est une bonne équipe de l'autre côté. Le Canadien est rapide, tenace. Je dirais que nous avons joué un très bon match à l'étranger. »

Jon Cooper, au sujet de ce qui a représenté le point tournant du match à ses yeux :

« Ce qui nous a probablement le plus aidé, c'est le fait d'avoir écoulé le premier avantage numérique du Canadien en première période. Il avait marqué dès la première minute de jeu et s'il marque de nouveau, c'est 2-0. À partir de ce moment-là, nous avons commencé à mieux patiner et après avoir égalé le score, nous étions mieux. »